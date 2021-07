Osobné rozhodnutie neočkovať sa? Zničilo športové sny, môže aj životy

Sloboda osobne rozhodnúť sa nezaočkovať proti koronavírusu nie je rozumná cesta. Dokázal to aj člen českej výpravy, ktorý si do Tokya priniesol koronavírus a nakazil ním športovcov.

Nezaočkovaný člen českej olympijskej výpravy nakazil v lietadle do Tokya spolucestujúcich, pričom tak viacerým z nich zmaril účasť na olympiáde. Ponúkol dokonalý dôvod, prečo sa dať očkovať proti koronavírusu a prečo k tomu aj ja vediem ľudí okolo seba.

On sa očkovať nedal. Bolo to jeho slobodné osobné rozhodnutie. Týmto rozhodnutím ale dramaticky ovplyvnil životy mnohých ďalších. Zmaril im sen o olympijskej účasti, čo je pre drvivú väčšinu športovcov vrcholom kariéry. Pripočítajte aj milióny korún na dopravu, stravu a obytovanie, ktoré českí daňoví poplatníci zaplatili za "výlet" niekoľkých športovcov do tokyjskej karantény.

Mohlo to byť ale aj horšie. Keby sa v podobnom lietadle, autobuse či vlaku ocitli s dotyčným ľudia vo vysokom veku, na imunosupresívach, po operácii, alebo s ťažkou diagnózou, tak by takéto osobné rozhodnutie jedného človeka mohlo byť pre nich fatálne. Preto neustále opakujem že očkujeme sa NIELEN kvôli sebe, ale kvôli všetkým okolo nás.

V diskusiách som sa dočítala argument antivaxerov, že vraj čo za účinnosť má očkovanie, ak mali pozitívne testy aj očkovaní. Vysvetlenie je jednoduché a veľmi poučné.

Pozitívny test odhaľuje prítomosť vírusu v nosohltane. Ak teda s niekým strávite v uzavretom priestore 12 hodín, nepoužívate ochranné prostriedky a dýchate ten istý vzduch, tak častice, ktoré on vydýchne, vy môžete vdýchnuť. Vírus sa vám takto dostane do tela a začne sa množiť.

Vakcína nie je štupeľ do nosa! Vďaka imunite z očkovania sa ale telo začne brániť oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Dokáže vírus eliminovať skôr, ako ho začnete roznášať alebo ochoriete. PCR testy však odhalia aj malé množstvo vírusu, ktorý už môže v tom čase prehrávať boj s vašou imunitou.

Očkovanie by teda tejto situácii zabránilo. Ak by sa dotyčný pán dal včas očkovať, je takmer isté, že by vírus nerozniesol. Možno by mu vyšiel po pristátí v Japonsku pozitívny test, lebo tiež niekedy niekde pred cestou vdýchol vírus, ale nenakazil by nikoho zo spolucestujúcich.

Jeho slobodné osobné rozhodnutie dať sa zaočkovať by zachránilo niekoľko olympijských snov.

Vaše rozhodnutie môže zachrániť dokonca aj životy.

Volám sa Janka Bittó Cigániková, pôsobím ako predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo, zároveň som tímlíderkou SaS pre zdravotníctvo a spolu s kolegami bojujeme v parlamente za to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Na Facebooku ma môžete sledovať TU a na Instagrame TU.

Ak sa vám text páčil, podporte ho zvýšením karmy pod blogom, zvýšite tak jeho čítanosť. Ďakujem.