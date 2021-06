22 klamstiev počas jedinej tlačovky, Hlas stavil na strašenie obyvateľov

Miesto zodpovedného prístupu si páni z Hlasu spomenuli na to, čo robili 12 rokov vo vládach pod Robertom Ficom. Žiadne reformy, žiadne zodpovedné opatrenia, ktoré by museli vysvetľovať. Len bezbrehý populizmus a šírenie paniky.

Long story short: Všetko je inak, Hlas klame rovnako, ako keď bol v Smere.

Minulý týždeň mali predstavitelia Hlasu tlačovku, kde povytrhávali z pracovného interného neoficálneho dokumentu to, čo sa im hodilo a na základe toho strašili verejnosť. Po 12 rokoch vo vláde, kedy nič poriadne okrem korupcie a zvyšovania daní, odvodov a poplatkov neurobili, chcú klamstvami zastaviť reformu zdravotníctva. To je ten sektor, ktorý mali pod palcom Paškovci, najväčšia reforma za 12 rokov sa týkala toaletného papiera, štátne nemocnice sú neustále v mínusoch a každoročne sme európskymi lídrami v odvrátiteľných úmrtiach. Čiže počte mŕtvych, ktorí dnes mohli žiť.

1. klamstvo (čas 0:58): „Ide o likvidáciu nemocníc“, „táto vláda chce zrušiť 22 nemocníc.“

Pravda: Žiadna nemocnica sa nebude rušiť, ide o transformáciu nemocníc na požadovaný profil. Presné počty transformujúcich nemocníc ešte nie sú známe, lebo prebiehajú stále konzultácie o kritériách siete, ktoré až keď budú ukončené, tak sa bude modelovať sieť. Interné dokumenty sú len pracovné návrhy, ktoré si posielajú úradníci medzi sebou, sú teda čiastkové a vytrhnuté z kontextu. Nikto ale dnes nepochybuje o tom, že toto opatrenie je nutné. Ani premiér Pellegrini a jeho ministerka Andrea Kalavská o tom nepochybovali v roku 2019.

2. klamstvo (čas 1:40): „Táto vláda ide zrušiť 38% akútnych lôžok, čo znamená, že ide rušiť 10 700 lôžok v regiónoch, v regionálnych nemocniciach a budú zanikať oddelenia... Lôžka sa budú rušiť len v regiónoch, len v malých nemocniciach.“

Pravda: Už teraz máme v priemere pravidelne neobsadených 42% akútnych lôžok. Tieto lôžka potrebujeme transformovať na následnú starostlivosť, aby sa mali ľudia kde doliečovať, prípadne pôjde o humanizáciu lôžok, teda aby na jednej izbe nemuseli ležať šiesti pacienti naraz. Tento proces sa dotkne všetkých nemocníc, nie len regionálnych. Ak raz sú akútne lôžka dlhodobo neobsadené a v budúcnosti budeme podľa analýz obsadzovať ešte nemej, zároveň nám však chýbajú lôžka na doliečovanie ľudí, tak je predsa racionálne zmeniť ich využívanie v prospech ľudí.

3. klamstvo (čas 2:20): „To, že k tomu dôjde (k rušeniu nemocníc) potvrdzuje aj Plán obnovy, ktorý neráta s pomocou pre neštátne nemocnice.“

Pravda: Plán obnovy ráta aj s podporou neštátnych nemocníc. Budú sa vyhlasovať verejné výzvy na prístrojové vybavenie v súlade s OSN, na transformáciu na následnú starostlivosť v súlade s OSN, na ktoré sa budú môcť prihlásiť všetci zriaďovatelia.

4. klamstvo (čas 2:35) „(Plán obnovy) nepočíta ani s tým, aby sa poskytla pomoc ambulantnému sektoru.“

Pravda: Súčasťou plánovanej reformy, ale aj Plánu obnovy je aj reforma všeobecnej ambulantnej starostlivosti a následná finančná podpora vzniku ambulancií v nedostatkových regiónoch.

5. klamstvo (čas 4:40, aj 8:50) „Ak sa stane nejaký úraz, ktorý vyžaduje hospitalizáciu, alebo ak budete mať mozgovú príhodu, alebo ak dostanete zápal slepého čreva a keď vás operovali vo vašej nemocnici a operovali vás dobre, tak odteraz sa budú presúvať do iných nemocníc,“

Pravda: Reforma sa týka hlavne plánovanej starostlivosti, aby sa nerobili komplikované výkony v malých nemocniciach, kde to lekári nemajú “v ruke”, lebo sa s podobnými výkonmi nestretávajú často. Základná urgentná starostlivosť nebude nijak ovplyvnená. Komplikované prípady už dnes smerujú do väčších nemocníc. Po OSN nasledovať aj reforma akútnej starostlivosti a nové rozloženie záchraniek a vrtuľníkov. Okrem toho, že bude zachovaná konkrétna časová dostupnosť pre každého pacienta pre tie najzákladnejšie výkony, tak zároveň pacient (ale aj záchranka) budú presne vedieť, pri akej komplikácií, má kam pacient putovať, aby sa nestávalo, že pri vážnejšom úraze bude pacient dovezený do malej nemocnice, z ktorej ho budú musieť ďalej prenášať do väčšej, čím stratí drahocenné minúty. Čo sa týka konkrétnych nemocníc, tak platí, že ministerstvo nezverejnilo finálny zoznam nemocníc, keďže nie sú ukončené rokovania o kritériách budúcich nemocníc, na základe ktorých sa ešte len bude modelovať finálna sieť.

6. klamstvo (čas 5:15): „Z materiálu, ktorý máme k dispozícii, sa má zmeniť 22 nemocníc ... (vymenúva konkrétne nemocnice).“

Pravda: Ministerstvo nezverejnilo finálny zoznam nemocníc, keďže nie sú ukončené rokovania o kritériách budúcich nemocníc, na základe ktorých sa ešte len bude modelovať finálna sieť. Existuje viacero interných zoznamov, ale ide o prvé analytické a predbežné výstupy, ktoré nemajú záväznosť. Je ale zároveň faktom, že keď chceme pacientom poskytnúť väčšiu kvalitu, potrebujeme menej akútnych nemocníc, ktoré sú často málo kvalitné a potrebujeme viac komunitných nemocníc, ktoré sa postarajú o kvalitné doliečenie pacientov, ktoré dnes nemáme.

7. klamstvo (čas 7:30): „Hrozí nám zrušenie 30 pôrodníc, pretože nedosahujú 800-1000 pôrodov.“

Pravda: Hlas klame aj v zozname, kde uvádza, že MZ ide rušiť pôrodnice, ktoré dnes ani neexistujú – Malacky a Levoča. Ako sa dá zrušiť niečo, čo neexistuje?

Okrem spádu je dôležitým kritériom aj časová dostupnosť (do 30 minút), ktorá platí aj pre pôrodnice. Vzhľadom na to je možné, že aj pôrodnice s menším počtom výkonov bude potrebné v systéme zachovať. OSN umožňuje prevádzku pôrodnice okrem vyšších typov aj v komunitných nemocniciach. Zároveň platí, že ministerstvo nezverejnilo finálny zoznam nemocníc, keďže nie sú ukončené rokovania o kritériách budúcich nemocníc, na základe ktorých sa ešte len bude modelovať finálna sieť.

8. klamstvo (čas 9:30): „Ostatné krajiny majú viac hospitalizácií, tak u nás to asi nie je problém... (menuje krajiny, ktoré majú viac).“

Pravda: Áno, sú krajiny, ktoré majú hospitalizácií viac, ale oproti priemeru OECD ich máme až o 28% viac a v mnohých prípadoch ležia pacienti v nemocniciach dlhšie, napr. pri pôrodoch až o 59%.

9. klamstvo (čas 9:45): „... alebo máme vraj nadpriemerný počet akútnych lôžok....“

Pravda: Opäť, oproti priemeru OECD krajín máme o 33% viac akútnych postelí a až o 12% nižšiu obložnosť.

10. klamstvo (čas 10:40): „Ide o rušenie lôžok, kde ležali covidový pacienti, išlo o akútne lôžka.“

Pravda: Problémom Covidu bol najmä nedostatok kvalifikovaného personálu ale aj intenzivistických lôžok, ktorým chýbali kyslíkové rozvody. Dôležitá je kvalita akútneho lôžka. Lôžka sa okrem toho v čase pandémie dajú reprofilizovať, musia mať ale požadovanú kvalitu, ktorú v súčasnosti väčšinou nemajú.

11. klamstvo (čas 11:20): „Minister Lengvarský je len reproduktor, reformu pripravili Krajčího ľudia a pripravili ju na základe dát, ktoré sme mali pred pandémiou.“

Pravda: Reforma filozoficky, ale aj dátovo vychádza z reformy, ktorú pripravila ešte ministerka Kalavská a premiér Pellegrini. V dlhodobej reforme do roku 2030 nemožno použiť pandemické dáta, pretože by výrazne skreslili výsledky na nepravdivý obraz.

12. klamstvo (čas 11:40): „Pandémia ukázala, že lôžok je málo, aby sme mohli zvládnuť takýto nápor.“

Pravda: Opäť, problémom covidu bol nedostatok kvalifikovaného personálu a intenzivistických lôžok, ktorým chýbali plynové rozvody, nie počet akútnych lôžok.

13. klamstvo (čas 12:00): „Reforma bola urobená bez toho, aby bola konzultovaná ... a nikto sa ich (stakeholderov) nič nepýtal.“

Pravda: Rokovaní teda malo byť podstatne viac, ale že konzultovaná nebola nie je pravda. Už od januára prebiehajú konzultácie s odbornými spoločnosťami a hlavnými odborníkmi a postupne minister Lengvarský a jeho podriadení konzultujú so všetkými relevantnými aktérmi a snažia sa dobehnúť zameškané.

14. klamstvo (čas 13:30) „Reformu nám neprikázal Brusel.“

Pravda: Priamo Európska komisia vyžadovala v rokovaniach reformu nemocničnej siete, ak sme mali záujem o čerpanie investičných prostriedkov na nemocnice.

15. klamstvo (čas 13:55): „Vykašlali sme sa na ambulancie a ostatné... nedali sme ani euro na ambulantnú sféru.“

Pravda: Súčasťou plánovanej reformy, ale aj Plánu obnovy je aj reforma všeobecnej ambulantnej starostlivosti a následná finančná podpora vzniku ambulancií v nedostatkových regiónoch. Taktiež bude súčasťou reforma dlhodobej starostlivosti, ale aj urgentnej/akútnej starostlivosti v súlade s výsledkami OSN

16. klamstvo (čas 16:30): „Liptov je druhý najnavštevovanejší región Slovenska, je tu lyžiarske stredisko Jasná...(a úrazy odtiaľto sa budú prevážať ďalej)“

Pravda: Opäť, reforma sa týka hlavne plánovanej starostlivosti, aby sa nerobili komplikované výkony v malých nemocniciach. Základná urgentná starostlivosť nebude nijak ovplyvnená, keďže tá bude poskytovaná aj v rámci komunitných nemocníc a pre komplikované prípady, ktoré musia smerovať aj tak do väčších nemocníc bude po OSN nasledovať aj reforma akútnej starostlivosti a nové rozloženie záchraniek a vrtuľníkov. Okrem toho, že bude zachovaná konkrétna časová dostupnosť pre každého pacienta pre tie najzákladnejšie výkony, tak pacient (ale aj záchranka) budú presne vedieť, pri akej komplikácií, má kam pacient putovať, aby sa nestávalo, že pri vážnejšom úraze bude pacient dovezený do malej nemocnice, z ktorej ho budú musieť ďalej prenášať do väčšej, čím stratí drahocenné minúty. Čo sa týka konkrétnych nemocníc, tak platí, že ministerstvo nezverejnilo finálny zoznam nemocníc, keďže nie sú ukončené rokovania o kritériách budúcich nemocníc, na základe ktorých sa ešte len bude modelovať finálna sieť.

17. klamstvo (čas 19:30): Mohli by prepadnúť investície, ktoré boli urobené za posledné roky.

Pravda: Ministerstvo nezverejnilo finálny zoznam nemocníc, keďže nie sú ukončené rokovania o kritériách budúcich nemocníc, na základe ktorých sa ešte len bude modelovať finálna sieť. Ministerstvo zároveň zohľadňuje už realizované investície, ktoré bude využívať do čo najväčšej miery, ale platí, že bezpečnosť pacienta a medicínska kvalita je najdôležitejším ukazovateľom, ktorý je ovplyvnení aj inými faktormi, ako sú investície do rekonštrukcie budov.

18. klamstvo (čas 28:00): „(Nesúhlasime s reformou, ale...) ... sme za to, aby sa optimalizovala cesta pacienta“

Pravda: Jedným z cieľov reformy je aj cesta pacienta, aby každý pacient vedel, akú starostlivosť dostane v akej nemocnici, aby každá sanitka vedela, kam má akého pacienta odviezť a v konečnom dôsledku, aby pacient neblúdil systémom a nestrácal drahocenný čas.

19. klamstvo (čas 30:30): „Reforma ministerky Kalavskej bola o analýze dát prvé 2 roky a taktiež musí ísť spolu s reformou ambulantnej sféry.“

Pravda: Podobne ako pri reforme ministerky Kalavskej budú prechodné obdobia nastavené až do roku 2030. Súčasťou je tiež veľká reforma primárnej ambulantnej sféry, ale aj dlhodobej a následnej starostlivosti a neskôr aj špecializovanej spolu so záchrannou službou.

20. klamstvo (čas 32:10): „Keď si pozriete zápisy z MZ, oni hovoria, že vychádzajú z iných dát... filozofia je tá istá, ale jadro je úplne iné.“

Pravda: Ministerstvo má tie isté dáta, ktoré boli použité ministerkou Kalavskou, akurát ich má podrobnejšie a aktualizované o nové časové obdobie. Reforma filozoficky, ale aj dátovo vychádza z reformy, ktorú pripravila ešte ministerka Kalavská a premiér Pellegrini. Podstatou reformy ministerky Kalavskej a premiéra Pellegriniho bola taktiež redukcia akútny lôžok a ich transformácia na dlhodobé lôžka.

21. klamstvo (čas 36:10): „Keď máte akútny žlčník, slepák, mozgovú príhodu, vtedy si nevyberáte a chcete byť čo najskôr liečená“

Pravda: Opakujem, že reforma sa týka hlavne plánovanej starostlivosti a tam akútny slepák určite nespadá.

22. klamstvo (čas 36:50): „Budete čakať s pôrodom dve hodiny?“

Pravda: Dostupnosť pôrodnice bola odborníkmi stanovená na maximálne 30 minút, čo nová optimalizácia siete zohľadňuje.

Samozrejme, nedá sa sieť nemocníc a pôrodníc navrhúť tak, aby sme z ktoréhokoľvek kúta mali všetko na dosah do 10 minút a ideálne v papučkách. V zdravotníctve sa roky plytvalo a môžu za to najmä ľudia zo Smeru a dnes aj Hlasu, ktorí sú s plytvaním ok aj naďalej. A samozrejme im nevadí, že sme lídri v odvrátiteľných úmrtiach.

Optimalizácia siete je nutná pre nedostatok lekárov a sestier, vybavenia, ale aj pre kvalitu, ktorá v zdravotníctve rozhoduje o živote a smrti. Pacientovi s neakútnym problémom viac pomôže chirurg, ktorý vykonáva konkrétnu operáciu pravidelne aj keď trošku ďalej, ako ten, ktorý tento úkon robí raz za pol roka ale bližšie. Ku komu by ste šli vy? Ja si myslím, že každý pôjde na plánovaný výkon radšej pár kilometrov navyše a bude si istý, že mu ho spravia kvalitne. Aj lekári sú ľudia a nemôžu byť všetci odborníci na všetko.

Na Záver: Dajte si pozor na politikov, ktorý bojujú za zachovanie súčasného systému. Najmä, ak ho sami vybudovali. Vzdialenosť vás musí zaujímať len pri urgente a doliečovaní, inak sa pýtajte politikov len na bezpečnosť a kvalitu nemocníc.

Veď keď máte ísť na vážny plánovaný zákrok vy alebo váš blízky, snažíte sa mu aj tak zohnať hlavne toho najlepšieho lekára, bez ohľadu na to, ako je ďaleko. Nenechajte sa kúpiť lacnými rečami o tom, ako nejaký politik zabezpečí fungovanie systému presne tak ako doteraz.

Touto cestou sme už išli. Vykročme konečne k lepším časom. Slovensko si to zaslúži.

Volám sa Janka Bittó Cigániková, pôsobím ako predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo, zároveň som tímlíderkou SaS pre zdravotníctvo a spolu s kolegami bojujeme v parlamente za to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

