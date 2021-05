Slimačie tempo uvoľňovania a prehnená úzkostlivosť nám môžu ublížiť

Priskoro a prirýchlo. Úzkostlivé reakcie na otváranie ekonomiky, škôl a športovísk nie sú na mieste a toto sú dôvody, prečo.

Uvoľňovanie je prirýchle, mali by sme spomaliť.

My ale dnes vôbec neuvoľňujeme prirýchlo! Covid Automat je nastavený tak, že dnes uvoľňujeme opatrenia oveľa pomalšie, než by sme podľa čísel mohli. Automat má namiesto odborníkmi odporúčaného počtu 4 - 5 fáz až 7 fáz, pričom lepšia fáza sa zapne až 13 dní po tom, ako sa v nej podľa čísel objavíme. V deň prepnutia do bordovej fázy sme už mali čísla na červenú. Klesáme oveľa rýchlejšie, než reaguje automat a epikonzílium to ešte viac brzdí.

Aj keby sme mali dnes presnú nulu vo všetkých parametroch, trvalo by najmenej 13 dní, než by sme prešli do zelenej fázy. Zatiaľ, čo Slovensko je umelo na tlak epikonzília v bordovej fáze (6 zo 7), malo byť už dávno v červenej (5 zo 7), a od 3. mája malo byť v ružovej (4 zo 7). Čísla máme pritom už na oranžovú fázu (3 zo 7).

Zároveň by mali platiť regionálne špecifiká. Teda ak je v okrese horšia situácia, ten sa okres sa mal otvárať pomalšie. Miesto toho otvárame pomalšie celú krajinu a aj okresy, kde máte rovnakú šancu stretnúť nakazeného, ako vyhrať jackpot.

Efekt uvoľnených opatrení sa prejaví približne po dvoch týždňoch a teda dnes ešte nevieme vyhodnotiť, či uvoľnenie do bordovej farby nemalo za následok opätovné zhoršenie epidemiologickej situácie.

Veľká noc predstavovala veľké riziko a všetci z nej mali z epidemiologického hľadiska obavy. Napriek tomu k ničomu zásadnému nedošlo. Prehnaná úzkosť, ale aj nerešpektovanie fundamentálneho vývoja a trendov vedie k sústavnému strašeniu verejnosti, hrozbám, následne ich nenaplneniu a strate rešpektu verejnosti pred autoritami. Riziko prípadnej vlnky pri uvoľnení tu bude vždy, ale dôležité je to zvládnuť regionálnym zásahom proti prípadným ohniskám v postihnutých okresoch.

Vidíme nepriaznivé následky rýchleho uvoľňovania v iných európskych štátoch, kde došlo k výraznému zhoršenie epidemickej situácie. Stane sa to aj u nás.

Porovnávať situáciu NA SLOVENSKU DNES s tým, čo sa dialo V ZAHRANIČÍ VTEDY nie je fér. Slovensko je dnes oveľa premorenejšie a aj v očkovaní sme za tých pár mesiacov úplne inde, než v januári. Slovensko len začalo uvoľňovať, do škôl ešte stále nechodia deti a aj uvoľňovanie ekonomiky je veľmi opatrné. Situácia zo Zakopaného s otvorenými reštauráciami, hotelmi a zjazdovkami sa nekoná a nekoná sa ani rozpustilé uvoľnenie ako v Maďarsku.

Nakoľko v červenej farbe sa v aktuálnom Covid automate nepočíta s obmedzím pohybu, týmto sa eliminuje možnosť vyžadovať test na väčšinu miest.

Áno, konečne :) Pohyb je na Slovensku významne obmedzený už viac ako 120 dní, neexistuje ho zbytočne sprísňovať.

Stále máme vysoké vyťaženie nemocníc a personálu. Opätovný nárast by ich veľmi rýchlo preťažil a zase by sme odkladali zákroky, na ktoré pacienti čakajú už dlhé mesiace s priamym dopadom na ich zdravie.

Pokles počtu hospitalizovaných je zásadný a elektívna medicína sa postupne spúšťa. V okolitých krajinách nikdy nebola zastavená a Slovensko je opäť skôr nezmyselným príkladom ako dobrým vzorom. Napríklad v Nitre je dnes počet covid pacientov nie 240, ale len 24 a operácie sa spúšťajú len tento týždeň.

Nie sme schopní pružne reagovať a v tomto máme rezervy. Veľmi veľa zo 120 nemocníc má veľmi nízky počet pacientov a naopak niektoré nemocnice na severe Slovenska tvoria zásadný počet z tých 1700 pacientov. Elektívne operácie je potrebné spustiť čo najskôr a aj sme počuli, že sa tak deje. Toto treba spraviť a nie strašiť.

Stále evidujeme vysoké zastúpenie Britského variantu (B.1.1.7), ktorý sa veľmi rýchlo šíri, pričom parametre Covid automatu boli nastavené na variant Wuhan.

Veď toto sú dobré správy! Pri sekvenovaní sa zistilo, že UK B.1.1.7 variant je u nás zastúpený na 97% a výrazne bol zastúpený ešte pred Vianocami. Všetko, čo sa u nás deje, sa deje za prítomnosti britského variantu. Aj poklesy čísel za posledné mesiace.

Čo ak sem dovlečieme iný, nebezpečnejší variant?

Juhoafrický variant sme síce na Slovensku zaznamenali, ale bol zastúpený výnimočne. Následne boli prijaté opatrenia v oblasti prechodu hraníc, leteckej dopravy a tiež v limitovaní cestovného ruchu tak, aby sme Slovensko dostatočne chránili.

Toto je správna cesta. Proti novým variantom sa predsa nevieme chrániť tak, že neotvoríme stredné školy a že neotvoríme postupne domáce rekreácie a služby v gastro segmente v exteriéroch. Pandémiu potrebujeme manažovať a nie sa tváriť, že keď sme všetko zakázali, tak sa tie zákazy dodržiavajú. Potrebujeme si naliať čistého vína a aj epidemiológov a autority z pandemickej komisie prosíme o reálny pohľad na situáciu na Slovensku.

Znepokojuje ma nový tzv. Indický variant (B.1.617), ktorý sa v súčasnosti presadzuje v UK.

Znepokujujúcich správ o nových variantoch bude pribúdať. Ich presadzovanie sa v iných krajinách musíme sledovať a efektívne sa brániť. Ale s Covid Automatom, prechodom z bordovej do červenej a z červenej do ružovej nemajú nič spoločné a ich dominancia v blízkom čase nehrozí. Proti zavlečeniu očakávame od pandemickej komisie a od konzília a aj od samých seba efektívne opatrenia na vonkajších hraniciach SR a nie na úrovni internátu strednej školy alebo terasy reštaurácie v Bratislave alebo vo Svidníku.

Sekvenujme toľko, koľko sa len dá, robme plnú kapacitu 20-tisíc PCR testov denne, vyžadujme a kontrolujme karanténu ľudí prichádzajúcich z kritických oblastí a krajín. Buďme dôslední, ale pragmatickí.

A čo ak sa situácia predsa len zhorší?

Tak zafunguje Covid Automat a sprísnime opatrenia tam, kde sa to zhoršilo, nasadíme testovanie v ohniskách. Regionálny prístup sme navrhovali už v novembri a to je práve cesta ako lepšie zvládať pandémiu. Vieme zakročiť tam kde treba, hneď a neovplyvniť tým zbytočne život na druhom konci republiky.

