Skončime s osočovaním vedcov za to, že robia svoju prácu

Odborníci NEVENUJÚ celý svoj život štúdiu a výskumu, aby v jednej chvíli hodili všetko za hlavu a podriadil sa aktuálnej politickej garnitúre.

Ako predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru považujem za dôležité hovoriť ľuďom fakty. A úprimne, aj sa zastať našich odborných autorít. Ako zodpovední politici predsa musíme chcieť, aby občania dôverovali odborným autoritám. Svoj život zasvätili odbornej práci, majú na to vzdelanie, bohatú prax a kontakty v zahraničí. Všetko to roky využívajú v prospech občanov Slovenska. Považujem za veľmi nešťastné a nespravodlivé, ak odborníkov nútime do politických rozhodnutí, ak ich ponižujeme alebo hádžeme cez palubu.

Odmietam pokračovať v politike, ktorá bude rozdeľovať spoločnosť. Poďme byt vecní, pozrime sa na fakty. Poďme ľuďom povedať pravdu a nechajme na nich, nech sa rozhodnú.

Dnes sme na tlačovej besede s pani predsedníčkou ŠÚKL Zuzanou Baťovou uviedli na pravú mieru a objasnili niekoľko tvrdení, ktoré sú vo verejnom priestore a pôsobia zmätočne. Ak máte záujem, tlačovku si vypočujte, alebo prečítajte zhrnutie.

1. Naše pochybnosti o vakcíne Sputnik V sú oprávnené. Vieme, že viacero krajín dostáva vakcíny s rôznymi vlastnosťami a vieme, že tá naša sa podľa podkladov od výrobcu líši od tej, ktorá bola hodnotená v Lancete aj tej, ktorá bola predložená do rolling revue EMA. Líši sa v konzistencii (pevná vs. kvapalná), obsahu či dávkovaní. Je legitímne sa pýtať výrobcu skôr, ako začneme tieto roztoky aplikovať našim občanom. Časť z nich môže mať objektívne príčiny, ale ľudia si zaslúžia vedieť, do čoho idú.

2. Prieskum o ochote očkovať sa Sputnikom V spred dvoch mesiacov dnes nemôžeme považovať za bernú mincu, lebo sme vtedy ani netušili, že bude okolo tejto vakcíny toľko nejasností. Vedia o rozdielnej konzistencii a o tom, že sa výrobca ani nepokúša dostať od EMA povolenie?

3. Rusi vypovedali zmluvu, lebo sa cítia poškodení ŠUKL, že si dovolil kontrolovať vakcínu v laboratóriu nezaradenom v sieti ONCL. Toto je problém a rozumieme ruskej strane, avšak ako je možné, že ŠÚKL o takejto podmienke nevedel? Navyše, žiadny producent liečiv nemôže očakávať, že budeme ľuďom podávať čokoľvek bez podkladov a kontroly? Vláda urobila správne, že tieto testy nariadila.

4. Nákup Sputinka V nie je darček, ale obchod, za ktorý sme zaplatili nemalú sumu. Len pre informáciu, vakcína od AstraZeneca stojí jedno euro a dvadsať centov. Cena Sputnika sa komunikuje v sume okolo 17 EUR za dvojdávku, pričom ide o rovnaký typ vakcíny. Prečo si nemôžeme overiť kvalitu dodávky?

5. Zdôrazňujem fakt, že Sputnik funguje na rovnakom princípe ako AstraZeneca. Rozdiel je, že pri tej poznáme vedľajšie účinky. Pri 34 miliónoch očkovaní sme zaznamenali 170 trombóz. To je jeden človek z 200 tisíc v jednom výskume, v druhom vyšiel dokonca jeden z takmer 300 tisíc. To sú veľmi dobré čísla. Šanca na vážne vedľajšie účinky sú na úrovni 334 milióntin percenta, čo je menej ako pri antikoncepcii.

6. Sputnik obsahuje silnejší ľudsky vírus. Ak niekto pre vedľajšie účinky kritizuje Astru, je viac menej isté, že Sputnik bude vyvolávať ešte silnejšiu imunitnú reakciu. To nemusí byt problém, je to normálny jav pri virulentných vakcínach. Nikto netvrdí, že neexistuje žiadne riziko, ale je nutné riziká sledovať a poznať. A to je práve to, o čo sa snažia naši vedci a odborníci.

Nedeľme, prosím, národ na zlých a dobrých. Snaha získať viac vakcín pre ľudí, zachraňovať im takto životy, je úplne legitímna a správna. Oceňme aj snahu, aby naši občania nedostali nižšiu kvalitu, či dokonca nebezpečné vakcíny. Overovaním účinkov a bezpečnosti vakcín predsa chránime zdravie a životy. Nezazerajme na našich partnerov, našich vedcov a odborné kapacity, keď si len robia svoju prácu a poslanie.

Dobre, Sputnik bol dovezený neštandardne. To je už za nami, teraz sa poďme vysporiadať so situáciou, čo s ním. Oceňujem v tomto jednoznačný a jasný postoj ministra zdravotníctva, že bude očkovať len registrovanou vakcínou, alebo vakcínou skontrolovanou v laboratóriách. Ak je ruská podmienka, že to má byť laboratórium registrovaná, fajn, môžme ju dať tam. Ale neútočme, prosím, na naše odborné kapacity.