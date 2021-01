Očkovanie – na tieto problémy sa musíme pripraviť

... bude to jedna z najnáročnejších logistických, zdravotníckych a aj komunikačných operácii, ktoré doteraz ľudstvo riešilo, a to v globálnom meradle...

Aj keď to niekedy v diskusiách na sociálnych sieťach môže vyzerať inak, dnes nikto z odborníkov či zdravotníkov nespochybňuje, že jediným účinným riešením ako bojovať s pandémiou Covid-19 je masové očkovanie populácie. Teda, poskytnúť prístup k vakcíne čo najväčšiemu počtu ľudí čím skôr. Aj keď to znie jednoducho, bude to jedna z najnáročnejších logistických, zdravotníckych a aj komunikačných operácii, ktoré doteraz ľudstvo riešilo, a to v globálnom meradle.

Jednotlivé krajiny, a Slovensko nie je výnimkou, sa na to pripravujú už mesiace a aj keď často riešia podobné problémy, ich stratégie, ako sa s nimi vysporiadať, sú často veľmi odlišné. Pripravila som preto krátke zhrnutie, najväčších problémov, ktoré nás v súvislosti s očkovaním čakajú a prístupov ako ich iné štáty plánujú riešiť.

1. Nedostatok vakcín a nutnosť prioritizácie

Minimálne na začiatku celého procesu bude globálne nedostatočné množstvo vakcín. Ako vidieť aj v dnešných dňoch, kým sa zabehne výroba, ich dodávky budú chodiť nepravidelne a štát tak bude musieť selektovať, kto dostane vakcínu skôr a kto až v ďalších kolách. Každá krajina preto vytvorila zoznam tzv. prioritných skupín na očkovanie. Spravidla tam patria:

-občania starší než 65 rokov (v niektorých krajín nad 60, niekde naopak vyšší vek). V Taliansku napríklad aj v rámci tejto skupiny uprednostnia tých, čo sú v opatrovateľských zariadeniach,

-ľudia s vážnymi alebo chronickými diagnózami. Teda tí pacienti, u ktorých je predpoklad, že by Covid-19 zvládali horšie ako zdravá populácia,

-zdravotníci, keďže sú v 1. línii boja s pandémiou a majú tak najvyššiu šancu sa infikovať. Zároveň sú absolútne kľúčoví pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vidíme aj dnes, že ich nedostatok dokáže ochromiť celé nemocnice. Napríklad v Rakúsku budú mať prednosť pracovníci v zariadeniach dlhodobej starostlivosti,

-zamestnanci v kritickej infraštruktúre - vo väčšine štátov ide o pracovníkov v sociálnej sfére, ale napríklad v Poľsku sú medzi nimi aj hasiči či pracovníci v silových zložkách.

U nás sa správne očkuje prvý zdravotnícky personál, pracovníci v DSS a ohrozené skupiny. Bližšie by som však špecifikovala kritickú infraštruktúru, aby sa k nej nemohol hlásiť ktokoľvek. Tu chcem poznamenať, že považujem za správne, ak sa osobnosti verejného života – od politikov, cez športovcov, spevákov, až po lekárov, očkujú verejne ako súčasť osvetovej kampane. Na Slovensku takúto kampaň potrebujeme možno viac, ako inde.

2. Potrebná infraštruktúra a personál

Je nutné si uvedomiť, že zaočkovať milióny ľudí, či v prípade väčších krajín, desiatky miliónov, v čo najkratšom čase, je náročné aj z pohľadu logistiky a dostupnosti personálu. Veď len samotná vakcína je náročná na distribúciu, keďže potrebuje na skladovanie a prepravu byť v mraze (pri vakcíne od Pfizeru v -70 stupňoch Celzia, Moderna -20 stupňov Celzia) a ľudia musia byť očkovaní dvakrát v priebehu krátkeho času.

Štáty sa tak musia rozhodnúť, ako nastaviť celú infraštruktúru, pričom možností je niekoľko:

-využiť existujúcu očkovaciu infraštruktúru, ktorá sa využíva pri iných typoch vakcinácie (touto cestou ide napr. Slovensko),

-vybudovať v rýchlosti nové očkovacie centrá či mobilné očkovacie tímy zamerané len na Covid-19 vakcínu,

-prípadne sa spoľahnúť na všeobecných lekárov, ktorí zaočkujú svojich pacientov vo svojich ordináciách.

Navyše, kapacity zdravotníkov sú v každej krajine obmedzené a veľkú časť z nich odčerpáva starostlivosť o infikovaných pacientov. Odkiaľ teda zobrať tisícky až desaťtisíce trénovaných ľudí schopných podať vakcínu?

-Prvou možnosťou je, spoľahnúť sa na existujúcich zdravotníkov a kapacity zdravotníctve, čo je príklad Českej republiky.

-Niektoré krajiny sa rozhodli expresne zacvičiť nový personál, ktorí by bol schopní vakcínu kvalifikovane podať, napríklad Rakúsko.

-Prípadne, tak ako to plánuje spraviť napríklad v Nemecku či Holandsku, spoľahnúť sa na spoluprácu zdravotníkov s inými civilnými inštitúciami.

3. Komunikácia celej operácie a presvedčenie verejnosti

Toto všetko nebude mať zmysel, kým väčšina spoločnosti nebude presvedčená o tom, že očkovanie je nevyhnutné. A ako vidieť aj na Slovensku, kde je o tom presvedčená len niečo viac ako tretina obyvateľov, nebude to vôbec jednoduchá úloha. Dôvody, prečo tak veľa ľudí nie je rozhodnutých ísť sa očkovať, sú podľa mňa dva:

- Obrovské množstvo dezinformácií. Antivaxeri tu boli aj pred koronou, ale až v posledných mesiacoch sa im podarilo úspešne zaplaviť najmä internet a sociálne siete takou salvou dezinformácií, že veľká časť populácie je zneistená.

- Nízka dôvera vo verejné inštitúcie a štátne orgány. Tu si treba povedať úprimne a nešetriť kritikou do vlastného hniezda, že štát často komunikuje veľmi chaoticky a nezrozumiteľne. Chýbajú jasné informácie, nielen o vakcíne, ale aj o postupe očkovania.

Aby sa celá operácia podarila, musí sa to čím skôr zmeniť. Zodpovedné ministerstvá, najmä zdravotníctva, by čím skôr mali spustiť komunikačné kampane, ktoré vysvetlia dôležitosť očkovania. Napríklad v susednej Českej republike sa toho chytili renomované reklamné agentúry a pomohli pripraviť kľúčové vizuály na inzerciu či na billboardy. Verím, že niečoho podobného budeme svedkami aj na Slovensku.

Faktorov, ktoré zavážia pri úspechu očkovania je, samozrejme, viacero. V prvom rade, ako rýchlo sa nám podarí zaobstarať potrebný počet vakcín a ako budeme vedieť monitorovať a spracovať všetky dáta z celej operácie. To, že v tomto procese nie je Slovensko osamotené, je však veľkou výhodou.

Krajiny, ktoré majú omnoho vyspelejšie zdravotnícke systémy totiž budú čeliť rovnakým problémom a výzvam a je len na nás ako sa dokážeme inšpirovať ich riešeniami či poučiť z ich chýb. Lebo od toho, ako rýchlo a úspešne sa nám to podarí, závisí obrovské množstvo ľudských životov a tiež to, ako rýchlo sa celá krajina bude môcť vrátiť do normálneho života.

Volám sa Janka Cigániková, som tímlíderkou SaS pre zdravotníctvo a spolu s kolegami bojujeme v parlamente za to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Na Facebooku ma môžete sledovať TU a na Instagrame TU.

