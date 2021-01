So Sulíkom by sme mali lepšie výsledky a jasný plán, keby ho premiér neposlal do Mongolska

Pomaly každý deň čítam stále nový status o Sulíkovi alebo SaSke, každá tlačovka je o nás, každý rozhovor. Od 1.11 napísal pán premiér 128 statusov, z toho viac ako štvrtinu venoval hľadaniu neexistujúceho nepriateľa a obviňovaniu.

Všetci chápeme, že premiér má toho na ramenách veľa a že cíti zodpovednosť. Tiež ju cítime. Snažíme sa mať preto pochopenie a nebrať osobne neustále nezmyselné a často nepodložené ataky. Na útoky nereagujeme a prinášame konštruktívne riešenia. Poďme si pripomenúť, aké.

KONTROLA HRANÍC

Ešte v lete, po spoločnom zvládnutí prvej vlny sme žiadali zabezpečiť testovanie na hraniciach. Napriek tomu, že toto Richard Sulík opakovane žiadal na Ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ), aj na vláde, o čom sú záznamy, nehádzal na nikoho vinu, keď sem druhá vlna prišla cez tie hranice, ktoré by boli bývali kontrolované, ak by pán premiér miesto útokov počúval dobré rady.

ODŠKODŇOVANIE

Opakovane sme navrhovali odškodňovací zákon, lebo pomoc pre podnikateľov sme považovali za nedostatočnú a pomalú. Na jeho základe mohli jednotlivé rezorty poskytovať pomoc sektorom vo svojej kompetencii. Návrh neprešiel.

Tak sme navrhli takúto možnosť dať aspoň do nášho hospodárskeho zákona (keď už nie ten univerzálny). To už nebolo až také systémové, ale dalo by to aspoň nám možnosť poskytovať dotácie v našej pôsobnosti. Neprešlo. Dnes preto môžeme pomáhať veľmi pomaly a kostrbato, a aj to len malým a stredným firmám. Nie veľkým.

Ak by návrh prešiel, vedeli by sme napr. aj do pomoci, ktorú sme spustili pre sektor kultúry, zahrnúť aj veľké firmy (dnes nevieme). Vedeli by sme promptnejšie a adresnejšie reagovať na požiadavky podnikateľov, živnostníkov aj umelcov. Tí by krachovali menej a ľudia by neprichádzali o prácu.

PLOŠNÉ TESTOVANIE

Podporovali sme plošné testovanie nie len verejnými vyhláseniami, blogmi a statusmi, ale aj osobnou účasťou a zorganizovaním vlastných piatich odberových miest priamo v sídle SaS, v Liberálnom dome.

Podporovali sme plošné testovanie, aby sme na základe celoplošných výsledkov testovania následne vedeli robiť zodpovedné regionálne opatrenia a validáciu PCR testami. Aby sme vedeli, v ktorých regiónoch majú byť prísnejšie opatrenia a kde sa môžu uvoľniť. Mohli sme mať presnejšie dáta a lepšiu motiváciu ľudí, keby pán premiér neútočil opäť, a počúvol dobre mienené rady.

Na naše prekvapenie sa neurobila žiadna validácia ani regionálne opatrenia. Miesto toho pán premiér začal úplne nelogicky tlačiť na ďalšie a ďalšie celoplošné povinné testovanie národa. Vraveli sme, že to nie je správne a že ak máme regionálne výsledky, musíme regionálne konať. Okamžite. Plošné testovania a zatváranie ekonomiky sme chceli len v kritických regiónoch. V tých lepších sme chceli naopak otvárať ekonomiku pri dodržaní prísnych opatrení. Za toto sme si vyslúžili štatút kopačov hrobov, pritom práve takéto opatrenia by vdýchli nádej ekonomike aj občanom. Verejne sme kritizovali to, že aj v najhorších regiónoch sú otvorené kostoly, kam chodia rizikové skupiny, ale zostávajú zatvorené školy a reštaurácie. Za túto kritiku sme si vyslúžili zavreté školy, „kým sa Sulík neospravedlní.“

SEMAFOR A MONOGOLSKO

Minister hospodárstva dostal úlohu za 3 dni urobiť to, čo minister zdravotníctva dovtedy nedokázal ani náznakom. Mal priniesť okamžité hotové riešenia.

Nie je to síce „náš“ rezort a chápeme, že ihneď sa to nedá, ale povedali sme si, že skúsime pomôcť reálnym dobrým plánom, že sa možno inšpiruje minister zdravotníctva. A tak sme spolu s vedcami, epidemiológmi, analytikmi, matematikmi a lekármi spísali Semafor zdravia. Bol to jasný plán opatrení pre jednotlivé stupne zamorenia, rozdelený regionálne. Pribalili sme k tomu aj odporúčania čo robiť v otázke testovania, trasovania, hraníc, komunikácie a pod. a 21. novembra sme tento plán zverejnili.

Takto vyzeralo Slovensko k 21.novembru, teda pred vyše mesiacom:

Navrhovali sme rôzne opatrenia pre rôzne oblasti, pričom v najprísnejších neboli len zavreté reštaurácie, ale aj kostoly. Zákaz vychádzania má len 6 jasných výnimiek. To je oveľa prísnejšie, ako doteraz platný nefunkčný lockdown.

S týmto plánom nás síce pán premiér poslal do Mongolska, ale zato nič iné nenavrhol. Len sa zacyklil v hejte k vlastným partnerom a rozprávkam o nekonečnom povinnom pravidelnom celoplošnom testovaní. Škoda, lebo ak by tu dokázal povedať: ,,Dobrá práca kolegovia, poďme sa toho držať“, nedostali by sme sa neskôr sem:

TESTY

Ďalšiu nesplniteľnú úlohu dostal minister Sulík od premiéra Matoviča 19.11. Išlo o nákup antigénových testov, ktorým bol poverený minister vnútra Mikulec už 9. novembra na ÚKŠ. Pán premiér toto rozhodnutie ale zmenil a na jeho návrh vláda schválila, že testy má nakúpiť Sulík. Ako inak, v nesplniteľných termínoch. Navyše špecifikáciou predmetu zákazky bol poverený minister zdravotníctva Krajčí, ktorému táto špecifikácia trvala nekonečných 17 (!!!) dní. O tomto Sulík vládu a pána premiéra informoval mailom, 10. decembra, kde podrobne a jasne zdôvodnil nutnosť dodržania zákonných lehôt a stanovil najskorší možný termín na dodávku testov 7.januára. Testy nakoniec po rôznych peripetiách so zadaním ministerstvo hospodárstva nakúpilo v súlade so zákonom a pod dohľadom verejnosti a začnú postupne prichádzať od tohto januárového termínu. Medzitým v rádiu Express stihol pán premiér Matovič ministra Sulíka nazvať idiotom a vyzvať ho na odstúpenie, pričom sa rozplakal. Veľmi ťažko sa mi verí, že ho k tomuto emočnému zrúteniu 17. decembra priviedol Sulíkov oznam z 10. decembra o meškaní testov. Od jeho mailu až po uvedenú reláciu sa v tejto veci nič nové nestalo, okrem nového prieskumu preferencií agentúry Focus zo 16. decembra, kde SaS prvýkrát predbehla Oľano. Pritom som presvedčená, že tomuto výsledku prispieva pán premiér najmä svojím správaním a stačilo by sa správať partnersky, nie mocensky. Ako uvádzam vyššie, veci mohli byť úplne inak, ak by si osvojil aj program a návrhy SaS a zbytočne neútočil.

VÝSLEDOK DOTERAJŠÍCH OPATRENÍ

Pán premiér sa celý december zaoberal hľadaním neexistujúceho nepriateľa a žiaľ nekonal. O regionálnych opatreniach nechcel ani počuť a tváril sa, akoby jediná správna cesta bolo len a len celoslovenské plošné testovanie. Nepriatelia boli všetci, ktorí navrhovali čokoľvek iné – Sulík, SaSkári, vedci, prezidentka... Premárnený mesiac nás priviedol do situácie, v ktorej sme dnes.

Dnes už aj podľa nášho semaforu je skoro celá krajina v úplnom lockdowne so zákazom vychádzania. Preto aj naši ministri boli za jeho prijatie. Dokonca sme navrhovali jeho sprísnenie. Vláda tiež konečne schválila aj semafor, ktorý volajú automat, ale prakticky vychádza zo Semaforu. Má samozrejme milión výnimiek zo všeobecne platných pravidiel a kostoly sú otvorené aj v najhoršom scenári. Ale stále lepšie, ako nič. Skoro ako doteraz platný lockdown...

Premiér Matovič dostal všetko čo chcel:

Zavreté školy už 6 mesiacov.

Zavreté reštaurácie od 15.10. (okrem terás).

Fitnescentrá len do 6 osôb.

Otvorené kostoly, otvorené lyžiarske strediská.

Nezrušené vlaky zadarmo.

Plošné testovanie celého národa v dvoch vlnách.

Zmena ústavného zákona, aby mohol byť núdzový stav opakovane vyhlásený.

Nedostal iba druhé kolo testovania, kde sa proti tomuto jeho návrhu postavili prakticky všetci. Napriek tomu, je situácia taká aká je.

To, čo súrne potrebujeme, je plán. Logický, zrozumiteľný a pochopiteľný plán, aby ľudia vedeli, čo ich čaká. Plán bez výnimiek, platný pre všetkých rovnako, berúci do úvahy epidemiologickú situáciu v regiónoch (momentálne sme na tom zle všetci rovnako). Okrem toho potrebujeme lepší manažment testovania, trasovania, nemocníc a špičkovú očkovaciu stratégiu. Potrebujeme prioritne chrániť zdravotníkov v prvej línii, ohrozené skupiny a spoločný postup koaličných kolegov bez zbytočných hádok a trestania tých, ktorí prichádzajú s riešeniami.

Volám sa Janka Cigániková, som tímlíderkou SaS pre zdravotníctvo a spolu s kolegami bojujeme v parlamente za to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

