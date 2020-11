Oľano odmieta platiť za zdravotnú starostlivosť poistencov štátu v súkromných poisťovniach

Včera večer po desiatej som sa dozvedela od kolegov, že Marek Krajči priniesol na koaličnú radu ďalšie dofinancovanie LEN štátnej zdravotnej poisťovne o ďalších 100 miliónov EUR. Ráno o 6tej to predložil na vláde...

Vývoj správania poistencov za posledných 10 rokov (Iness)

... a aj keď som s ním včera niekoľkokrát hovorila, o tomto zámere nepadla ani zmienka. Zrejme, aby som nemohla upozorniť odbornú, ale aj laickú verejnosť, čo sa to znova chystá. Keď idete urobiť správny krok, v ktorý veríte, tak vysvetlíte nedočkavému publiku jeho prínosy. Netajíte ho do poslednej chvíle aj pred koaličným partnerom.

Peniaze z vašej výplaty

Politik nemá žiadne svoje vlastné peniaze. Narába s peniazmi, ktoré zobral z výplat ľuďom. Mal by mať aspoň toľko slušnosti, aby pomocou nich spravoval krajinu čo najlepšie, aby ich minul s čo najväčším úžitkom pre spoločnosť.

Dotovali by ste dobrovoľne z vlastných peňazí stále dokola poisťovňu, ktorá je neustále v dlhoch, ktorá nevie napĺňať vlastné plány a sľuby, s ktorej službami sú poistenci najmenej spokojní? Platili by ste dobrovoľne len poisťovni, v ktorej za svoje peniaze dostanete najnižšiu pridanú hodnotu? Lebo platiť za služby pre svojich poistencov pri najväčšom trhovom podiele najvyššie ceny, zamestnávať rádovo viac zamestnancov, po prepočte na poistenca, ako ostatné poisťovne, dosahovať opakovane brutálne straty, kým konkurencia v rovnakých trhových podmienkach a pri existencii prerozdeľovacieho mechanizmu dokáže hospodáriť so ziskom a ešte sa tváriť, že to je ten problém, to je prototyp neefektivity. A neefektivita znamená míňať viac ako sa muselo, čo má v prípade zdravotnej poisťovne synonymum zachraňovať menej životov a menej liečiť, ako sa mohlo. A určite menej, ako to robí konkurencia.

Konkurencia má jednoznačné prínosy v podobe súťaže o klienta a monopol je nebezpečný. Štát sa nemá starať o vlastníctvo poisťovne (hlavne ak mu to roky vôbec nejde) ale o to, kde sú poistenci štátu najlepšie zaopatrení. Nezdá sa nám preto správne z večera na ráno - bez analýz, dôvodov, reálnych prínosov a merateľných cieľov robiť takéto rozhodnutia. Nezdá sa nám fér vysvetľovať niektorým z 2,2 milióna poistencov UNIONu alebo Dôvery, že mu nevieme zaplatiť napr. výnimku na drahú liečbu, pretože peniaze, ktoré sa na to mohli použiť, sme dali len dokázateľne najmenej efektívnej štátnej s najväčším odlivom poistencov.

Najmenej vhodný čas aj spôsob

Vo chvíli, keď je sektor dokázateľne podfinancovaný o cca 300M kvôli Covidu a zle predpokladanému rozpočtu, keď je poistencov štátu oveľa viac ako sa čakalo, keď za nich štát platí oveľa menej, ako by mal, keď sú poskytovatelia na kolenách, nepovažujeme za správne ohrozovať starostlivosť o bezmála polovicu národa. Toto nie je o akcionároch, toto je o miliónoch ľudí poistených v súkromných poisťovniach, o desaťtisícoch poskytovateľov, ktorí s nimi majú uzavreté zmluvy a o pokuse zničiť konkurenciu aj za cenu ohrozenia zdravia ľudí. A to všetko v čase epidémie, v čase keď sú zdravotníci už aj bez týchto krokov pod obrovským tlakom.

Riešenie

Riešením je platiť viac za poistenca štátu a podmieniť výber akéhokoľvek zisku splnením merateľných cieľov. Konkrétne to znamená zvýšiť platbu za poistenca štátu (matky na materskej, deti, dôchodcovia, invalidi,... - bez ohľadu na to v akej poisťovni sú poistení) na 5% z priemernej mzdy spred dvoch rokov a zároveň určiť čo všetko musí poisťovňa splniť, inak nesmie na zisk ani pomyslieť. Spĺňať by mala okrem samozrejmých ekonomických kritérií najmä časovú a geografickú dostupnosť (napr. všeobecný lekár do polhodiny cesty autom, špecializovaná nemocnica max do dvoch hodín, čakanie na konkrétny výkon max. týždeň,...) a kritériá, ktoré si na začiatku spolu s ministerstvom zadefinuje na každý jeden rok. Pre rok 2021 by mohlo ísť napríklad objednávanie pacientov, oficiálne transparentné čakacie listiny na viac výkonov ako dnes, väčší počet skríningov alebo preventívnych prehliadok s dlhodobým cieľom znížiť konkrétny počet úmrtí na danú diagnózu. Zároveň treba definovať presne technické rezervy nemocníc, prevádzkové náklady a rezervný fond. Časť týchto riešení už existuje v paragrafovom znení, keďže SaS ich v minulosti podávala. Nie je dôvod začať od nového roka správne a preto tieto riešenia predstavíme na koaličnej rade.

Žiadali sme odklad

Rozumiem, že existujú ľudia, ktorí si myslia, že štát ma všetko vlastniť (rozumej aj byť v pokušení platiť vlastnú neefektivitu z peňazí ľudí). Rozumiem, že je problém s tým, ako si Dôvera v minulosti vyťahovala zisk. Ale to, čo predvádza Oľano, navyše narýchlo, bez pripustenia akejkoľvek diskusie, z večera na ráno, ani trošku nerieši tieto otázky a nemení ani možnosti výberu zisku, ani vyšší prínos pre pacienta. Všetko zostáva po starom, len navyše hádžu cez palubu všetkých poistencov súkromných poisťovní. To predsa nie sú občania druhej kategórie. Navyše takéto kroky úplne ničia akú takú konkurenciu a férovú súťaž o poistenca a zbytočne nás vystavujú možným súdnym sporom s vážnymi finančnými dopadmi.

Žiadali sme preto odklad o týždeň, aby o tomto kroku mohla prebehnúť korektná diskusia. Boli sme odmietnutí. Vetovali sme návrh, boli sme ignorovaní.

Vyzerá to, že voľby vyhralo Oľano, Oľano môže všetko. Rýchlo sa prispôsobili. Paška by bol hrdý.

Volám sa Janka Cigániková, som tímlíderkou SaS pre zdravotníctvo a spolu s kolegami bojujeme v parlamente za to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

