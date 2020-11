Poistenci Unionu a Dôvery nie sú občania druhej kategórie

Napísať, že bojovať za viac peňazí a ich spravodlivejšie rozdelenie pre lekárov, sestry, nemocnice a v konečnom dôsledku pre pacientov, znamená obhajovať záujmy Penty, je čistá zlomyseľnosť.

Reagujem na článok Ladislava Bariaka „Sulíkovci živia spor s Matovičom. Od štátu chcú viac peňazí aj pre poisťovňu Penty“ (pokojne si to prečítajte sami – www.aktuality.sk/clanok/835350/sulikovci-zivia-spor-s-matovicom-od-statu-chcu-viac-penazi-aj-pre-poistovnu-penty).

Štát by mal platiť viac za zdravotnú starostlivosť svojich poistencov

V SaS sme presvedčení, že zdravotníctvo potrebuje viac peňazí. Takéto zdroje by mali by byť prísne naviazané na konkrétny prínos pre pacientov a rozdelené spravodlivo cez tzv. platbu za poistencov štátu (mamičky na materskej, deti, dôchodcovia, invalidi, ľudia na PN, OČR,...). Za týchto poistencov dnes platí štát približne 30 eur mesačne, pričom zdravotná starostlivosť stojí priemerne 85 eur za mesiac. Tieto peniaze samozrejme chýbajú a poisťovne ich doplácajú z odvodov pracujúcich (tie sú v priemere 140 eur/mesačne z každej tisícky na výplatnej páske). V SaS si myslíme, že platba za poistenca štátu by sa mala zvýšiť a odvody pracujúcich by sa mali znižovať.

Najviac by z toho ťažila VšZP

Najviac poistencov štátu má štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Ak by sa nám podarilo presadiť odvod za poistenca štátu vo výške 5 % z priemernej mzdy (cca 500 mil. eur), najviac peňazí pre svojich poistencov by dostala práve štátna poisťovňa - cca 300 miliónov eur. Zvyšok by si podelili poistenci štátu v dvoch súkromných poisťovniach.

Obava, že súkromné poisťovne si tieto peniaze vyberú ako zisk, je nezmyselná. Bývalou vládou zle nadefinovaný rozpočet a koronakríza spôsobili výpadok cca 300 miliónov eur v celom sektore. Všetci, vrátane súkromných poisťovní, budú mať čo robiť, aby uniesli takýto skok a navyše uhradili počas koronakrízy odkladanú a nahromadenú zdravotnú starostlivosť.

Obe súkromné poisťovne som na zdravotníckom výbore požiadala o podpis verejného záväzku, kde garantujú, že tieto dodatočné peniaze do posledného centu prerozdelia 1:1 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a aj to riadne vyúčtujú. Nie je to nič nové, takéto memorandum sa podpisovalo aj v minulosti a fungovalo to veľmi dobre. Obe súkromné poisťovne deklarovali záujem takýto záväzok podpísať.

Jedna štátna poisťovňa?

Oponenti rovnomerného dofinancovania cez platbu za poistencov štátu chcú sektor dofinancovať len a výhradne dotáciou do štátnej poisťovne. Tento zámer, mimochodom plne podporovaný Smerom (prečo asi?), dláždi nebezpečnú cestu k jednej štátnej poisťovni. Ak podvýživením súkromných poisťovní dôjde k tomu, že nebudú schopné platiť za zdravotnú starostlivosť, odídu z trhu a prídeme o najhlavnejší dôvod, prečo sa aj štátna VšZP musí zlepšovať. O zrkadlo, ktoré jej nastavujú súkromný Union a Dôvera. Paškovi následníci si len budú mädliť ruky. Všetky odvody skončia v ich rukách bez toho, aby pre to museli pohnúť prstom. A nebude tu nikto, kto by ich hospodárenie reálne konfrontoval vlastnými výsledkami. Mimochodom, TU si môžete pozrieť o akých majetkoch sa špekuluje v súvislosti s Paškovým dedičstvom.

Zdravotníctvo potrebuje viac peňazí, ale rozdelených spravodlivo.

Tu nejde o akcionárov súkromných zdravotných poisťovní, ale o 2,2 milióna poistencov, ktorí sú v nich poistení a o uchovanie konkurenčnej súťaže na Slovensku. A o desaťtisíce poskytovateľov a ich zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú zazmluvnení týmito poisťovňami.

Konkurencia zdravotných poisťovní totiž prináša benefity. Tu je len pár konkrétnych príkladov, s čím prišli pre svojich poistencov súkromné zdravotné poisťovne a z čoho dnes profitujú všetci pacienti:

Digitalizácia procesov v zdravotníctve, od elektronickej pobočky až po mobilné aplikácie

Hodnotenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na základe kvality, ktorú dodávajú pacientom

Programy manažmentu pacientov, napríklad pre diabetikov a pod.

Podpora prevencie a rôznych programov na ňu zameraných

Je toho oveľa viac, čo by sme tu dodnes nemali, keby nebolo konkurencie. Veď načo by sa štátna poisťovňa zlepšovala, keď jej poistenci nemajú kam odísť? Keď konkurencia nebude existovať, úplne zmizne motivácia sa zlepšovať. A zmizne možnosť porovnávať, ktorá dnes existuje. Mimochodom, jednoznačne tu vyhrávajú súkromné poisťovne, do ktorých prešlo z tej štátnej vyše 400 tis. ľudí. za posledných 10 rokov. A určite tak neurobili preto, lebo boli v štátnej poisťovni spokojní.

V súlade s programovým vyhlásením vlády

SaS striktne presadzuje návrhy, ktoré sú súčasťou programového vyhlásenia vlády, kde je doslova napísané, že pravidlá, aj financovania, majú platiť pre všetkých rovnako. Na koaličnú radu sme priniesli návrh zákona, ktorý je plne v súlade s programom vlády a ktorý zastupuje desaťtisíce poskytovateľov a milióny poistencov. Nevyvolávame konflikt. Plníme program vlády.

Na záver

Ak sa teda vrátim k dôvodu, ktorý ma prinútil tento blog napísať. Pán Bariak, nie, nehodlám bojovať za viac peňazí pre Pentu, ale pre celé zdravotníctvo a pre každého jedného pacienta rovnako a spravodlivo. Haščáka nemám rada a jeho kšefty na Vazovovej mi vadia rovnako, ako kšefty nebohého Pašku a jeho chobotnice. Preto je dôležité, aby fungovali súdy a spravodlivosť, na čom, ako môžete vidieť, poctivo pracujeme.

A potom, bez ohľadu na to aká inštitúcia skúsi okrádať ľudí, či štátna alebo súkromná, skončia jej predstavitelia vo väzení. Tak to má fungovať. Ale nikdy nebudem súhlasiť, aby štát neplatil za zdravotnú starostlivosť o svojich poistencov. Musí sa o nich postarať rovnako bez ohľadu na to v akej poisťovni sú poistení, alebo v akej nemocnici, či ambulancii boli ošetrení.

Volám sa Janka Cigániková, som tímlíderkou SaS pre zdravotníctvo a spolu s kolegami bojujeme v parlamente za to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

