Plošné testovanie bolo úspešné. Lockdown nie je riešenie. Vakcína bude najskôr o rok.

Bola som vďačná za nápad s plošným testovaním. Dúfala som, že vďaka nemu nepríde lockdown. Iste, tiež som sa obávala o logistiku takejto bezprecedentnej akcie, ale keď sa to premiér so svojimi ministrami rozhodli...

...vziať na svoje plecia a pustili sa do toho, verila som, že to môže vyjsť. Považovala som to a stále považujem za lepšie riešenie ako nerobiť nič, alebo likvidovať ekonomiku.

Plošné testovanie na Orave a v Bardejove za tento víkend ušetrilo do milióna eur a zachránilo približne 45 životov

To nie je želanie, ale holý fakt. Plošné testovanie v časti Slovenska odhalí do ukončenia dnes večer zrejme okolo 5 tisíc pozitívnych, ktorí o tom, že sú infekční, nevedeli. Tým už nepomôžeme, koronu už majú. Nebudú sa ale pohybovať medzi ľuďmi. Pri reprodukčnom čísle 1,5, ktoré hovorí o tom, že každý nakazený prenesie vírus priemerne na 1-2 ďalších ľudí, by týchto 5000 ľudí, nakazilo ďalších 7500 ľudí vo svojom blízkom okolí – kolegov, priateľov, susedov, deti, partnerov, rodičov, starých rodičov... Približne 6% infikovaných končí v nemocnici – teda zo 7500 ľudí by bolo 450 hospitalizovaných. No a 10% z hospitalizovaných nám zomiera. To je 45 ľudských životov.

Dnes teda vieme, že sme zachránili desiatky ľudí a mnohých ďalších uchránili pred nepríjemným trápením. Len tým, že sme testovali. Iste, mnohí budú namietať.

A budú namietať takto:

Test nie je dosť presný, neodhalí všetkých infikovaných

Ale odhaľuje drvivú väčšinu infekčných, teda tých, ktorí v sebe majú väčšie množstvo vírusu a šíria ho do okolia. Ak totiž máte vírusu málo, ste aj menej infekční pre svoje okolie. Test teda odchytáva presne tých, ktorých má. Samozrejme, keďže záchyt nie je 100 percentný, treba sa naďalej chrániť a ísť na ďalšie testovanie o týždeň. Netreba strácať opatrnosť. Premiér často používa informáciu o presnosti 30%, na základe štúdii však vychádza záchyt medzi 50-80%. Ale aj keby bolo 30% pravdivých, je to presne o 30% viac ako by sme odhalili, keby sme netestovali vôbec. Ak majú pravdu štúdie, tak je to o 50-80% väčší záchyt.

PCR testy sú presnejšie, použime tie

Áno sú, ale aj drahšie. Kým tento test sme nakúpili po 4 eurá, tak za PCR testy platíme 45-80 eur/ks. Plošné testovanie celého obyvateľstva PCR testami nie je preto finančne možné. A keďže jeho spracovanie trvá aj 2 dni, nie je to najmä časovo možné. Naproti tomu vyhodnotenie antigénového testu trvá 15 min. Ak by sme sa chceli odvolávať na presnosť, realizovaný antigénový test (ktorý je v našich možnostiach) je oveľa presnejší ako žiaden test. A ak Vám antigén potvrdí prítomnosť vírusu, máte nárok na bezplatný PCR test.

Je to drahý a nezmyselný špás

O zmysle som napísala vyššie. K cene len toľko, že ak by sa neudialo testovanie na Orave a v Bardejove, v nemocnici by skončilo 450 ľudí navyše (keď si odmyslíme denný exponenciálny rast). Za jedného poistenca na JIS/ARO platia poisťovne cca 3000 eur. To je 1 350 000 eur úspora z peňazí na zdravotníctvo. Testy, ktoré sme na to minuli, stáli pol milióna eur. Aj čísla hovoria jasne v prospech plošného testovania. Samozrejme, ak sa robí bezpečne. K tomu v ďalšom bode.

Testovanie ma ohrozí

Dlhé státie v rade, na zime, pokope s obrovským množstvom ľudí v čase zákazu vychádzania sa nezdá byť najlepší nápad. Ale pravda je, že vírus zvyčajne nechytíte v sekunde ako sa s ním stretnete. Expozícia by mala byť niekoľko minút a navyše bez rúška. Rúško odchytí väčšinu kvapôčiek. To je proste fakt. Ak teda pôjdete na testovanie a dodržíte pokyny, Ruky – Odstup – Rúško, tak máte malú šancu sa nakaziť. Pomáha aj to, ak čakáte v exteriéri.

Ak ste dôchodca, alebo ste infekčný, zostaňte doma. Oddýchnete si a nebudete zbytočne stáť niekde hodiny. Najbezpečnejšie stále zostáva byť doma.

Ak veríte téze, že na konci vatovej výterovej paličky je čip, ktorý objednali židojašteri, aby ovládli svet po tom, ako ho pomocou 5G siete aktivujú, tak kašlite na to. Zostaňte proste 10 dní doma, vyložte si nohy na stôl, polejte balkón octom aby ste nad ním nemali zlé počasie a počkajte, kým to prehrmí. Savo prosím nepite. Fakt nie.

Počkajme si na výsledky, nesprísňujme opatrenia

Napriek tomu, že sme realizovali plošné testovanie, ktoré nám dá mnoho dát a spomalí šírenie vírusu v najrizikovejších regiónoch, premiér znova píše o tvrdom lockdowne.

Tvrdý lockdown je tá najkrajnejšia možnosť a určite by som s ňou počkala. Naopak, po ukončení oboch plošných testovaní, medzi ktorými je bez testu zákaz vychádzania, by som očakávala otváranie ekonomiky. Počkáme si na dáta a budeme žiadať lokálne konanie – teda len lokálne lockdowny. Kompletné zatvorenie krajiny nám totiž v ničom nepomôže, keďže koronavírus „nikam neodchádza“. S vírusom sa musíme naučiť žiť, minimálne do doby kým príde účinná vakcína.

Vakcína tu bude najskôr o rok

V súčasnosti je vo vývoji celkovo 200 rôznych vakcín, z nich 9 je už v tretej, teda poslednej, fáze skúšok. Berúc do úvahy, že miera úspešnosti vývoja je cca 10%, je dobré, že máme toľko potenciálnych kandidátov, zvyšuje sa tým šanca na skorý úspech.

Napriek tomu, že tretia fáza testovania niektorých vakcín začala už v lete, prvé výsledky budeme mať až koncom roka. Následne sa musia dostatočne preveriť a schváliť regulačnými orgánmi, a až potom začne ich masová výroba. V praxi to znamená, že prvé vakcíny k nám dorazia najskôr v lete budúceho roka.

Navyše, z pochopiteľných dôvodov budú najprv distribuované ohrozeným skupinám, ako sú seniori alebo ľudia s vybranými diagnózami a zdravotníckym pracovníkom v prvej línii. Zvládnuť takéto masové očkovania bude zaťažkávajúca skúška nielen z organizačného pohľadu, ale aj z perspektívy komunikácie presvedčiť verejnosť o jej nevyhnutnosti.



Dopady zatvorenia krajiny budú devastačné a dlhodobé

Už dnes je teda zrejmé, že minimálne do polovice budúceho roka sa súčasná situácia nezmení a čaká nás neustáli boj s koronavírusom. Nemôžeme dovtedy dookola zatvárať a otvárať našu ekonomiku. Jeden deň (!!!) lockdownu nás stojí 100 miliónov eur. Tieto peniaze budú chýbať napríklad aj v zdravotníctve, čo znamená, že niektorým ľuďom nebudeme vedieť zaplatiť život zachraňujúcu liečbu. Efekt lockdownu bude však mať ďalekosiahle následky. Už dnes je väčšina prevádzok na totálnej hrane prežitia, prepúšťajú ľudí a šetria kde sa dá. Pár týždňov lockdownu bude znamenať, že firmy budované dlhé desaťročia definitívne skončia. A keď skončia firmy, ľudia prídu o prácu, nebudú vedieť uživiť vlastné rodiny, zaplatiť hypotéky. Budú sa rozpadávať vzťahy, rodiny, životy.

Dopady však nie sú len ekonomické. Viaceré štúdie poukazujú na to, že majú aj obrovské sociálne dopady, najmä na tie najslabšie skupiny obyvateľstva. Na zatvorené školy doplácajú viac deti z chudobných a marginalizovaných spoločenstiev, ktoré nemajú vhodné prostredie na učenie doma. Na zákaz vychádzania zas ľudia, ktorí tvrdo pracujú manuálne a nemajú možnosť pracovať za počítačom z „home office“.



Potrebujeme presne cielené opatrenia

Kompletné zatvorenie ekonomiky a ľudí v domácnostiach však poškodí nielen celú našu krajinu, ale neodporúčajú to ani odborníci, napríklad Svetová zdravotnícka organizácia. Jej expert na túto tému, David Nabarro len nedávno vyhlásil, že WHO v žiadnom prípade neodporúča jednotlivým krajinám lockdown, ten má byť až posledným možným opatrením, keď všetko ostatné zlyhalo.

Svetová zdravotnícka odporúča, aby plány opatrení proti šíreniu pandémie boli založené na:

- Na aktuálnej epidemiologickej situácii a presných dátach, ktoré odzrkadľujú lokálny, nie národný, stav šírenia.

- Dostupných údajoch o výsledkoch už existujúcich zdravotných, sociálnych a ekonomických opatrení.

- Efektívnych a presne cielených opatreniach prispôsobených lokálnemu kontextu



Sloboda a Solidarita od začiatku konzistentne upozorňuje, že zastavenie šírenia pandémie je síce dôležité, ale nesmieme robiť unáhlené rozhodnutia. Ak sa vírus rýchlo šíri, nie je to preto, lebo ľudia to politikom pokazili. Je to preto, lebo sme to my politici pokazili tým, že sme navrhli opatrenia, ktoré boli neúčinné alebo (a to skôr) sme nedokázali v praxi vymôcť dodržiavanie platných opatrení.

Kompletný lockdown, teda zatvorenie celej krajiny, kým existujú iné riešenia, je zlým rozhodnutím, ktoré potrestá všetkých ľudí za neschopnosť politikov. Ani ja, ani Richard Sulík a ani zvyšok SaS s ním preto zásadne nesúhlasíme. Kým existujú iné možnosti, voláme po ich využití.

