CBD bude legálne, legislatíva je na svete

Jakub má dnes 32 rokov a ešte v roku 2014 mu lekári diagnostikovali vážnu diagnózu, sklerózu multiplex. Vtedy mu predikovali, že po nejakom čase môže skončiť s barlami alebo dokonca na vozíku. Jakub je však bojovník a nevzdal sa.

Zisťoval si, čo by mu mohlo pomôcť v jeho situácii a aj na lekárske odporúčania začal užívať tzv. CBD olej. Ten mu dodnes pomáha, nielen s fyzickými príznakmi choroby, ale aj pri psychických úzkostiach. Jakub dnes normálne funguje bez bariel či vozíka a dokonca prostredníctvom svojho vlogu „Nevyliečiteľný“ pomáha a povzbudzuje ľudí v podobnej situácii. Dnes ho opäť môžete vidieť jazdiť na doske na bratislavských ,,Wejkoch".

Príde vám to ako pozoruhodný príbeh? Žiaľ, má svoje úskalia. Jakub je pri súčasnej legislatíve platnej na Slovensku v podstate kriminálnik. CBD je totiž zaradená medzi omamnými a psychotropnými látkami, aj keď podľa všetkých odborných autorít je to totálny nezmysel. Jakub tak musí chodiť kupovať CBD olej do susedných krajín, ako je Rakúsko a Česká republika a žiť v neustálych obavách z možného postihu.

CBD nemá omamné účinky

Našťastie, Jakubovi a všetkými ostatným pacientom na Slovensku svitá na lepšie časy. Poďme si však najprv zhrnúť všetky fakty.

CBD si netreba zamieňať s marihuanou a nemá omamné účinky. CBD je kanabidiol, ktorý má najväčšie zastúpenie z kanabinoidov v konope, nie je toxický a má vynikajúce účinky pri mnohých diagnózach, kde už aj existuje basic evidence – niektoré druhy epilepsií, skleróza multiplex, užívanie počas chemoterapie alebo rádioterapie či cukrovka.

Kanabinoidy sa nachádzajú v konope a je ich okolo 60. THC ako jediný z kanabinoidov ovplyvňuje psychiku. Vo väčšine významnejších štátov sa preto na kanabinoidy nevzťahuje žiadne legislatívne obmedzenie.

Výnimkou v tomto smere je práve Slovenská republika, ktorá v zákone č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch bez relevantného a odborného odôvodnenia zaradila CBD / Cannabidiol medzi psychotropné látky. Stalo sa tak ešte v roku 2011 a odvtedy platí súčasný nezmyselný stav.

CBD má viaceré potvrdené medicínske účinky

Tým sa na Slovensku zamedzil akýkoľvek ďalší výskum a používanie CBD na liečebné účely. Pritom množstvo odborných štúdií ukazuje, že táto látka má množstvo pozitívnych a liečebných účinkov.

1. https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf

Štúdia WHO dokázala, že u ľudí CBD nevykazuje žiadne účinky svedčiace o zneužívaní alebo potenciál závislosti. Zároveň hovorí, že CBD je všeobecne dobre znášaný s dobrým bezpečnostným profilom.

V niekoľkých klinických štúdiách sa CBD preukázal ako účinná liečba epilepsie a už existujú štúdie na liečbu s touto látkou na mnohé iné diagnózy.

2. https://www.current-oncology.com/index.php/oncology/article/view/3080 a https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28788104/

V tejto štúdii sú zhromaždené údaje, ktoré ukazujú, že zvýšená aktivita astrocytov (typ mozgového nádoru) je potlačená v prítomnosti CBD, neurodegenerácií podobných Alzheimerovej chorobe a skleróze multiplex, poranení sedacieho nervu, epilepsie a schizofrénie. Okrem toho sa ukázalo, že CBD znižuje prozápalové funkcie a signalizáciu v astrocytoch.

3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15700028/

Zaujímavá štúdia, špeciálne robená pre GLIÓMY (nádory mozgu), mechanizmus účinku CBD na receptory, ktorú publikovali v British Journal of Farmacology a na štúdii sa podieľali vedci (biológovia, farmaceuti, neurovedci)

Je čas prestať robiť z pacientov kriminálnikov

Aj keď je CBD na Slovensku zatiaľ nelegálne, je verejne známe, že ho ľudia užívajú, dokonca po odporúčaniach samotných lekárov. Väčšinou tých modernejších, ktorí čítajú štúdie a konzultujú s kolegami zo zahraničia, kde je CBD riadne predpisované. Nie je problém si to kúpiť cez rôzne web stránky a kuriér Vám to prinesie domov.

V Európskej únii sme jedna z posledných krajín, ktorá ma CBD zaradenú na zozname zakázaných látok. Pritom k jeho vyradeniu nás vyzýva Európsky parlament, Európska lieková agentúra už schválila CBD na liečbu príznakov roztrúsenej sklerózy a WHO ho odporúča pri niektorých diagnózach tiež.

Pamätám si ešte, keď sme sa o vyradenie CBD zo zoznamu omamných a psychotropných látok snažili v predchádzajúcom volebnom období. Niektorí poslanci si to zamieňali s dekriminalizáciou marihuany a strašili, že je to cesta na postupné uvoľňovanie legislatívy pri iných, aj tvrdých, drogách. Našťastie situácia sa zmenila.

Ministerstvo zdravotníctva už pripravilo novelu zákona o omamných a psychotropných látkach, podľa ktorej CBD už nebude medzi nich patriť. Ideme tak po vzore vyspelých krajín a odporúčaní EÚ či WHO. Chcem preto pochváliť Ministerstvo zdravotníctva, že našlo odvahu ísť správnou cestou.

Odstránime tak súčasný stav, ktorý postihuje niečo, čo na „čiernom“ trhu aj tak funguje, ľudia a lekári to využívajú, len musia za tým chodiť do zahraničia a cítiť sa ako kriminálnici. Zároveň zaručíme, že užívanie CBD prípravkov bude mať odborný dozor, reguláciu a budeme môcť začať so zbieraním dát a vyhodnocovaním úspešnosti takejto liečby.

Aktuálne beží k navrhovanej novele Medzirezortné pripomienkové konanie a po jeho vyhodnotení príde návrh zákona k nám do parlamentu, kde sa za ňu naši poslanci postavia. Som rada, že sa konečne podarilo to, za čo sme v SaS dlhodobo bojovali . Zostáva už veriť, že aj vláda a parlament podporí novelu Ministerstva zdravotníctva.

