Matovič o mne povedal, že mám byť rada, že moja mama ma nepotratila. Toto je moja odpoveď.

Igor Matovič mi napísal aj správu, že si za tým stojí a nevidí na tom nič zlé. A mám ho nechať slobodne vyjadrovať jeho názory. Napr. aj tie, že je správne ohrozovať zdravie a životy Sloveniek len preto, lebo majú iný svetonázor.

Veď dobre, ja ho teda nechám:

(Postoj)

Toto som si vyslúžila za to, že na pôde parlamentu tlmočím názory popredných kapacít v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Včera som totiž organizovala diskusiu k medikamentóznej forme interrupcie s hlavným odborníkom pre gynekológiu a pôrodníctvo prof. Borovským a prezidentom gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti doc. Redechom. Na diskusiu som pozvala samozrejme aj pána ministra Krajčiho a všetkých členov výboru, medzi inými aj pani Záborskú. Táto príležitosť diskutovať ich evidentne nezaujala, nikto z nich neprišiel. Pani Záborská ako partnera do diskusie s veľaváženými kapacitami poslala asi dvadsaťpäťročného asistenta. Našťastie ten bol dostatočne odvážny a asertívny, aby vyjadril svoje názory, za čo mu úprimne ďakujem. Celú, vyše hodinovú diskusiu, si môžete pozrieť TU, a neskoršiu spoločnú tlačovku s odborníkmi a kolegyňami Luciou Ďuriš Nicholsonovou a Andreou Letanovskou (Za ľudí) TU.

ABSURDNÉ NÁZORY?

Od kedy a v akom podiele oproti chirurgickej interrupcii sa využíva medikamentózna forma (tá je možná len do 8-10 týždňov po počatí) Zdroje: https://web.archive.org/web/20170926164348/http://gynuity.org/resources/read/llist-of-mifepristone-approval-en, Wikipedia, https://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry/statistical-data-of-embr-and-ear (estónske údaje) (Janka Bittó Cigániková)

Percento umelých prerušení tehotenstiev na všetkých graviditách v roku zavedenia interrupčnej tabletky a koncom roka 2017 Zdroje: Databáza WHO Europe, http://www.julkari.fi/handle/10024/137803 (Janka Bittó Cigániková)

Jediným prípadom zvýšenia počtu interrupcií je Island, kde ale bola ťažká ekonomická kríza. A tiež tam boli interrupcie predtým skoro úplne zakázané. Je teda logické, že keď sa povolili (a hneď medikamentózne), ich počet v štatistikách stúpol, pretože ženy prestali za týmto zákrokom cestovať do zahraničia alebo podstupovať riskantné nelegálne zákroky. Island je aj dôkazom, že interrupčná tabletka zlepšuje štatistiky, na základe ktorých potom robíme politické rozhodnutia.

TAK DOBRE, BUĎME TEDA OSOBNEJŠÍ

Faktom je, že zámerne a vedome zbytočne riskujeme zdravie našich žien, a to dokonca aj v prípade prirodzeného úmrtia plodu, čo je už same osebe drastický zážitok.

PREČO?

Včera som celý deň premýšľala nad tým, ako je možné, že napriek desiatky rokov pretrvávajúcej drvivej zhode, výzvam a prosbám odborných špičiek aj tretieho sektora na Slovensku máme vyhláškou (!!!) zakázané niečo, čo je vo svete bežné už desaťročia. Čo nás núti byť takíto krutí? Nebavíme sa tu totiž o tom, či interrupcie majú alebo nemajú byť povolené. Väčšina spoločnosti sa zhoduje na tom, že do istého času je akceptovateľné, ak sa žena rozhodne nenechať vo svojom tele dozrieť embryo na plod a neskôr na dieťa. Zámerne to píšem takto, keďže v čase, keď sa ešte dá ísť na interrupciu nejde o dieťa ale o embryo. A napriek nechutnému citovému vydieraniu niektorých radikálov teda logicky nemôže ísť o vraždu a podľa nášho práva ani nejde. Preto ženy ani lekári nechodia do väzenia. Toto je fakt, či sa to niekomu páči, alebo nie.

Ak teda legislatíva povoľuje ženám interrupciu ako lekársky zákrok, tak tento má byť vykonávaný čo najbezpečnejšie a najmodernejšími metódami, tak ako káže zákon aj lekárska prísaha. Tak ako káže morálka, zdravý rozum, aj etika.

Tak ako to zakazuje premiér Matovič, pani Záborská alebo napríklad aj poslanec Kuffa. Ten mi svojho času v parlamente povedal presne to isté, čo včera Igor Matovič.

