Kým farmafirmy rátajú zisky, ľudia umierajú. A spôsobujú to politici.

Dajme tomu, že liek stojí 5000 eur za balenie a môžeme nakúpiť napr. 10 balení pre 10 pacientov. A ten 11. má smolu - nechajú ho umrieť, lebo nie sú peniaze. Keď dodržíme zákon prežije nám 18 pacientov. 7 zachránených životov.

Predstavte si, že na vybranú chorobu existuje liek, dovtedy jediný na túto diagnózu – tzv. originál. Keďže na trhu nemá žiadnu konkurenciu, je veľmi drahý. Je však kategorizovaný, čo znamená, že všetky poisťovne ho musia povinne preplácať z verejného zdravotného poistenia a tým pádom je pre pacienta bez alebo s veľmi nízkym doplatkom.

Prínos konkurencie

Zrazu na Slovensko príde konkurenčný liek, tzv. generikum, ktorý lieči rovnako, má dokázateľne úplne rovnaký účinok, ale je o polovicu lacnejší. Štát by mal podľa zákona reagovať tak, že začne preplácať zo zdravotného poistenia len cenu lacnejšieho generika pre všetky lieky v danej úhradovej skupine. Je to veľmi správne, bez tohto opatrenia by nikdy nezačali klesať ceny liekov a zo zdravotného poistenia by sme platili viac peňazí za liečbu, ktorú vieme nakúpiť lacnejšie.

V momente, ako príde na trh generikum, originálna farmafirma musí reagovať, ak chce zarábať naďalej. Ak by totiž neznížila cenu svojho lieku, vznikol by doplatok, pričom zároveň pre pacientov existuje na trhu lacnejšie riešenie. A nikto si nevyberie dobrovoľne doplatok. Aby mali o liek pacienti aj naďalej záujem, výrobca originálneho lieku v drvivej väčšine preto následne zníži ceny tiež a pacienti tak majú na výber z viacerých možností bez doplatku. Pre pacienta sa tak nič nemení, ale pre zdravotný systém to znamená, že liečba danej diagnózy bude o polovicu lacnejšia a zostanú zdroje na iných pacientov.

Spravia všetko

Samozrejme predtým, ako firma dobrovoľne zníži cenu, urobí všetko pre to, aby jej zostala garantovaná vyššia úhrada zo štátneho. V tom lepšom prípade sa snaží len oficiálnou cestou argumentovať, že ich liečba je tá jediná správna. V tom horšom, ale bohužiaľ nie ojedinelom, sa snažia vytvoriť tlak na ministra zdravotníctva, aby revíziu nepodpísal. Sú firmy, ktoré spravia všetko pre to, aby im garantovaný zárobok zostal. Spraviť všetko môže znamenať aj využiť pacientov a tvrdiť im, že konkurenčný liek im určite ublíži a oni už potom v obavách o vlastné zdravie vytvoria tlak na politikov. Môže to znamenať aj dramatické príbehy v bulvári o tom, aké tisíce bude musieť pacient doplácať, môže to znamenať aj uplácanie lekárov rôznymi spôsobmi, dokonca to môže znamenať aj uplácanie politikov, ak verejný tlak nezaberá. Nečudovala by som sa ak by prišlo aj na vyhrážky... Veď ide o desiatky miliónov eur ročne.

Generiká sú riešením v celom svete

Tento proces, aby sme z peňazí určených na zdravotnú starostlivosť preplácali farmafirmám za danú liečbu objektívne najnižšie možné peniaze, sa volá revízia úhrad a je povinnosťou Ministerstva zdravotníctva. To má zákonnú povinnosť pravidelne kvartálne prehodnocovať nastavené úhrady za lieky a malo by platiť pravidlo, že rovnakú účinnú látku v akomkoľvek balení preplatia poisťovne v rovnakej výške.

Znie to logicky, všetci odborníci naprieč nie len Slovenska ale aj EÚ, alebo sveta, sa zhodujú, že to je správna cesta. Krajiny sa vzájomne porovnávajú, ktorá používa viac generík. Žiaľ, na Slovensku tento proces za predchádzajúcich vlád nefungoval a farmafirmám sme každoročne zbytočne, z peňazí určených na zdravotnú starostlivosť, platili desiatky miliónov eur naviac. Toto samozrejme znamená, že tieto peniaze chýbali na liečbu iných pacientov. Toto je presne dôvod prečo nevieme niekomu zaplatiť liečbu na výnimku, alebo nemáme peniaze na lepšie platy setričiek, opravy nemocníc, alebo napríklad objednávkový systém. Jedna z mojich priorít je, aby toto skončilo.

Ak si nebudeme robiť svoju prácu, ľudia budú zbytočne umierať

Na pôde Výboru NRSR pre zdravotníctvo som preto zorganizovala historické prvé stretnutie o revízii úhrad liekov naprieč všetkými dotknutými stranami a aj s pacientskymi organizáciami.

Mojím cieľom je, aby sme neplatili farmaceutickým firmám zbytočné milióny eur z peňazí nás všetkých, ale zároveň, aby pacientom nevznikali doplatky.

Dajme tomu, že liek stojí 5000 eur za balenie a teda môžeme nakúpiť 10 balení pre 10 pacientov. A ten 11. má smolu - nechajú ho umrieť, lebo nie sú peniaze. Keď dodržíme zákon dosiahneme jednotkovú cenu nie 5000 eur, ale 2750 eur za balenie. Za rovnakú sumu tak môžete nakúpiť lieky pre 18 pacientov. Takže ten náš jedenásty pacient v pohode prežije. A v pohode môžeme liečiť aj 12., aj 13. aj 18. pacienta. Preto je dôležité revíziu riešiť. Ide o životy.

K podpisu najbližšej revízie by malo prísť najneskôr 15.7, platná potom bude od októbra. Aktualizovať by sa mala štvrťročne. Kvartálna úspora pri najmiernejšej variante revízie úhrad liekov sa momentálne začína na 4 miliónoch EUR. Žiaľ, desiatky, až stovky miliónov sú zo zdravotného rozpočtu nenávratne preč za roky a mesiace, kedy sa v minulosti revízia úhrad nerobila poriadne.

Pacienti sa báť nemusia

Chcem zdôrazniť, že pacienti sa nemusia obávať, že by nemali rovnako kvalitnú liečbu. Nejde o šetrenie na úkor pacientov, ale v ich prospech, keďže ušetrené peniaze majú smerovať okrem iného aj na financovanie inovatívnej liečby. Kvalita liečby zostane zachovaná, doplatky sa nezmenia a ušetrené peniaze pôjdu tam, kde to treba.

Doteraz sme boli dlhé roky svedkami zanedbanej debaty o revízii úhrad liekov a preto vítam, že boli na výbore aj zástupcovia pacientskych organizácií. Konečne tak príde k finančnej úspore, ktorá bude prediskutovaná aj so samotnými pacientmi. Farmafirmy ich tak už nebudú môcť používať ako štít a v záujme svojich ziskov tvrdiť, že sa ide siahať na ich liečbu.

Naopak, považujem za nanajvýš sociálne a spravodlivé, ak chceme vziať prehnané zisky farmafirmám a dať ich pacientom na ďalšiu liečbu a celkovo do zdravotníctva. Napríklad do rekonštrukcií nemocníc, na moderné prístroje, na inovatívne lieky či na dlhodobú starostlivosť. Lebo viac peňazí v systéme znamená viac zachránených životov.

Volám sa Janka Cigániková, som tímlíderkou SaS pre zdravotníctvo a spolu s kolegami bojujeme v parlamente za to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Na Facebooku ma môžete sledovať TU a na Instagrame TU.

Ak sa vám text páčil, podporte ho zvýšením karmy pod blogom, zvýšite tak jeho čítanosť. Ďakujem.