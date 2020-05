Pandémia s názvom „Smer“ zasiahla zdravotníctvo viac ako koronavírus. Toto budú následky.

Aj vy ste si všimli, že smeráci hneď po odchode z vlády zázračne našli recept takmer na všetko? Zrazu po 12 rokoch vlády majú plné ústa odporúčaní.

Prečo teda nekonali keď vládli?

Napr. v zdravotníctve bol za 12 rokov vlády ich najväčší výkon toaletný papier v nemocniciach, aj to len v zopár štátnych. Bez hanby sa teraz tvária, že oni vlastne za nič nemôžu a súčasné problémy sú čisto zodpovednosťou novej vlády.

Koronavírus spôsobí výpadok príjmov pre zdravotníctvo

Zdravotníctvo dnes akútne potrebuje stovky miliónov eur. Na prvý pohľad to môže vyzerať, že príčinou je pandémia koronavírusu a následné spomalenie ekonomiky. Skutočnosť je však iná.

Áno, koronavírus má a ešte len bude mať značný dopad na ekonomiku. Prepúšťanie, zastavenie rastu miezd alebo znižovanie 13. platov či bonusov znamená, že na zdravotných odvodoch sa vyberie výrazne menej financií určených na zdravotnú starostlivosť. Dnes je ťažko odhadnúť presný rozsah výpadku, keďže nevieme s akou silou nás recesia zasiahne, ale odhad je niekde medzi 100-200 miliónmi eur, možno ešte výrazne viac.

Okrem toho majú vplyv na objem finančných prostriedkov v zdravotníctve aj opatrenia na boj s koronavírusom, ako napríklad odklad platenia odvodov alebo plánované politiky vyplývajúce z nového programového vyhlásenia vlády, ako je plánované zrušenie doplatkov na lieky pre ohrozené skupiny.

Sekera smeráckeho rozpočtu je ešte nebezpečnejšia

Najväčšia časť prostriedkov, ktoré dnes zdravotníctvu chýbajú, ale s pandémiou vôbec nesúvisia. Ešte na jeseň minulého roka totiž smerácka vláda prijala rozpočet, ktorý bol už od začiatku deravý a znamenal, že v roku 2020 bude zdravotníctvu chýbať 200 miliónov eur. Potrebné peniaze na vyššie mzdy lekárov a sestier ako len zákonný nárok, zvyšovanie úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, alebo na nové záchranky neboli v rozpočte vôbec reflektované.

Čo na tom, že nielen takmer celá opozícia (ja sama som ešte pred schválením rozpočtu napísala k tomu niekoľko textov), ekonomickí analytici a dokonca aj vlastní vládni úradníci kričali, že rozpočet je zlý a nebude stačiť na financovanie zdravotníctva.

Stojíme pred ťažkými rozhodnutiami

Podľa predpovedí nás nezodpovednosť bývalej vlády dobieha. A to v najťažších časoch. V ideálnom scenári, ak všetko pôjde dobre a od mája sa naša ekonomika opäť rozbehne, v zdravotníctve bude chýbať 400 miliónov eur. Pri pesimistickejšom scenári, teda ak nás zasiahne silná recesia alebo ekonomika sa bude rozbiehať len veľmi pomaly, bude to ešte omnoho viac.

Peniaze budú chýbať v každom rezorte a špajza je po rokoch bačovania Smeru úplne prázdna. Nebude odkiaľ vziať.

Čo nás čaká?

Štát teda bude musieť čiastočne naliať do zdravotníctva obrovskú kopu peňazí aj na úkor ďalšieho zadlžovania Slovenska. Nestačí však len zvyšovať rozpočet na zdravotníctvo, treba hlavne tvrdo vyhodnocovať, čo za investované peniaze pacienti dostávajú. Napríklad cez toľko omieľanú reformu nemocničnej siete, stratifikáciu, alebo sa zamerať na ziskovosť jednotlivých segmentov v zdravotníctve, či na spotrebu zdravotného materiálu alebo liekov.

Ani to však stačiť nemusí. Slovenské zdravotníctvo potrebuje zásadnú reformu. Nie kozmetické zmeny robené spôsobom, aby sa niekto nenahneval.

Toto sú naše možnosti úspor aj s mojimi hrubými finančnými odhadmi:

20+ mil. € - platba za lieky do 3 eur s určením celkového stropu (okrem zraniteľných skupín)

10 mil. € - SWALZ (diagnostika), vyrokovanie lepších cien

3 mil. € - UDZS, NCZI, operačné strediská záchraniek (zníženie príspevkov, efektívnejšie fungovanie)

5 mil. € - sprísnenie indikácií na kúpele

50 mil. € - optimalizácia nemocníc, zodpovedný manažment nemocníc, zastavenie zadlžovania

15 mil. € - odstránenie duplicitnej preskripcie

30 mil. € - centrálny nákup a benchmark techniky, liekov a ŠZM

15 mil. € - dôsledná revízia činnosť pri zdravotníckych pomôckach

100 mil. € - poplatok 2€ za návštevu v ambulancii, ktorý by zároveň bránil ,,zbytočným" návštevám (návštev je cca 60 mil. ročne, ale predpokladám, že by pri spoplatnení nastal pokles, preto rátam s výnosom "len" 100 mil. €)

____________________________________________________________________

Následkom sa nevyhneme

Toto sú iba príklady možností, ako dostať do zdravotníctva viac peňazí. Druhá strana rovnice ale musí byť citeľené a merané zvýšenie kvality pre pacientov a teda napr. objednávanie na presný termín, lepšie ohodnotení ochotnejší zdravotníci, lepšie vybavené ale aj vyzerajúce nemocnice aj ambulancie, poriadok v poplatkoch, rebríčky kvality poskytoveteľov zdravotnej starostlivosti, dostupnejšia inovatívnejšia liečba, ...

Nehovorím, že je potrebné urobiť všetky tieto opatrenia, ani že ich treba robiť hneď a všetky naraz. Je však potrebné začať diskusiu o tom, či chceme zadĺžiť naše deti, alebo sme schopní strpieť následky svojich minulých rozhodnutí, vďaka ktorým sa tu roky šafárilo. Čím budeme mäkší v opatreniach, tým viac zadĺžime krajinu. Alebo znížime dostupnosť a kvalitu už tak dosť zlej úrovne zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Na toto by mal myslieť najmä súčastný minister, aby dokázal byť silnejší ako tí pred ním. Viem, nie je to ľahké, ale má na to vynikajúce podmienky. Začína s čistým štítom a môže férovo vyložiť karty na stôl, pomenovať problémy a diskutovať o možnostiach riešení.

PS: Uvažujem, koľko by do štátneho rozpočtu mohlo pribudnúť napríklad zdanením cirkvy :)

Volám sa Janka Cigániková, som tímlíderkou SaS pre zdravotníctvo a spolu s kolegami bojujeme v parlamente za to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Na Facebooku ma môžete sledovať TU a na Instagrame TU.

