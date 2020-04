Moje vyjadrenie k Programovému vyhláseniu vlády

Zrejme sa k vám dostala správa o tom, že nezahlasujem za Programové vyhlásenie vlády (PVV), ktoré má na najbližšie štyri roky určiť jej politické priority. Toto rozhodnutie je mojím najťažším politickým rozhodnutím v živote...

Chcem však zdôrazniť a garantovať, že súčasná vládna koalícia má moju plnú podporu.

Napriek tomu, že lojalitu považujem za jednu zo základných politických cností, ešte o stupeň vyššie je v mojom rebríčku zásada, ktorú upravuje aj Ústava SR, a to vykonávať mandát poslanca podľa svojho svedomia a presvedčenia. A to mi hlasovať za niečo, čo ide proti všetkým mojím princípom a v konečnom dôsledku možno spôsobí ďalšie zbytočné úmrtia slovenských pacientov, nedovolí.

Prečo som sa takto rozhodla?

Programové vyhlásenie vlády totiž obsahuje zámery, na ktoré som opakovane upozorňovala, že s nimi nesúhlasím a sú v rozpore s princípmi, ktoré som ako poslankyňa NRSR dlhodobo zastávala a na základe ktorých som dostala hlasy vo voľbách.

Konkrétne zásadne nesúhlasím s tým, aby súčasťou PVV bolo koketovanie s myšlienkou zrušiť pluralitný systém zdravotného poistenia a zaviesť tak iba jednu, štátnu, zdravotnú poisťovňu. Dôvodov je milión a každý, kto zdravotníctvu rozumie aspoň trochu, vie, že je to drahá a nebezpečná hlúposť.

Konkurencia ako jediná ma vplyv na cenu a kvalitu. Iba obava, že prídete o klienta (v tomto prípade poistenca) a ten odíde k lepšej alebo lacnejšej konkurencii, vás dlhodobo núti snažiť sa byť lepší ako ,,súper“ a teda buď ponúkať lepšie služby za rovnakú cenu, viac služieb za rovnakú cenu alebo rovnaké služby za nižšiu cenu. To je ten konkurenčný boj, súťaž založená na prirodzených ľudských povahách a motiváciách. Funguje všade, zdravotnícky sektor nevynímajúc. Akonáhle tuto súťaž odstránime, štátni úradníci a nominanti nebudú mať dôvod zlepšovať sa, lebo poistenci nebudú mať kam utiecť ,,za lepším”. Lepšie nebude. Ani iné nebude. Nebude existovať žiadna možnosť voľby, len povinnosť platiť.

Navyše sú to práve súkromné poisťovne, ktoré strážia svoje výdavky. Áno, robia to aj pre snahu zabezpečiť svojim majiteľom vyšší zisk a neplytvať zbytočne, ale tým vlastne strážia aj verejné zdroje. Dokonca aj v štátnej poisťovni. Napriek tomu, že je to primárne v záujme štátu, práve súkromné poisťovne navrhujú revízie úhrad, kontrolujú referencovanie cien liekov (zrejme vám to nič nehovorí, ale ak sa to nerobí, farmafirmám zaplatíme desiatky miliónov eur viac, ako musíme), odhaľujú podvody poskytovateľov. Ak by sme teda zničili konkurenciu a kontrolu, ktorú prinášajú súkromné poisťovne, stálo by nás to ďaleko väčšie peniaze, ako si kedy vybrali na ziskoch všetky dokopy. A tie peniaze by nám potom chýbali pri liečbe ľudí a zachraňovaní životov.

Istotne je potrebné obmedziť prípadný zisk poisťovní a podmieniť ho konkrétnym prínosom pre pacienta. Určite je potrebné určiť tzv. základný nárok a tým otvoriť možnosť lepšieho konkurenčného boja. Je tiež potrebné cez Protimonopolný úrad a zverejnené zmluvy sledovať vplyv vlastníkov poisťovní na trhu a dodržiavanie pravidiel. Ale pluralita v zdravotnom poistení a s ňou spojená konkurenčná súťaž je jednou z najdôležitejších a najprínosnejších vecí v zdravotníctve, ktorú treba rozvíjať, nie likvidovať. Slovenské zdravotníctvo dnes potrebuje, aby sme presadzovali pravdu a skutočné riešenia, ktoré ho posunú ďalej.

Sľúbila som podporiť PVV v pôvodnom znení, na nové sa ma nikto nepýtal

Navyše, dvakrát bol bod o unitárnom systéme z PVV po dohode odstránený a opäť tam bol zaradený bez môjho súhlasu alebo dohody so mnou, v závere dokonca bez môjho vedomia. Prvýkrát bol stiahnutý na koaličnom stretnutí u pána premiéra po diskusii s ministrom Krajčim (a inými). Napriek tomu mi minister na druhý deň len mailomoznámil, že tento bod znova zaradí a pridá ešte bod o štátnej distribučnej spoločnosti. Následne bol bod o unitárnom systéme stiahnutý na stretnutí vyjednávacích tímov, o čom mám aj textovú správu. O tejto skutočnosti som informovala aj odbornú verejnosť, s ktorou som vyhlásenie konzultovala. Následne ale bolo zverejnené programové vyhlásenie vlády obsahujúce unitárny systém.

SaSka mala 6%, OĽaNO 25

OĽaNO malo v zdravotníckej časti PVV 63 bodov zo svojho programu (bez bodu o unitárnom systéme), SaS len 3. Práve v tom spočíval kompromis pôvodnej dohody, že som ďalej netrvala na našich požiadavkách, keď bol minister Krajči ochotný ustúpiť a stiahnuť z PVV unitárny systém. Iste, v mnohých bodoch sa OĽaNO zhoduje s naším programom, napriek tomu si myslím, že požiadavka nedávať tam ďalší, 64. bod a navyše takto konfliktný, bola primeraná.

Rozumiem, že sa na Koaličnej rade môže schváliť iné znenie. Rozumiem, že rezort zdravotníctva má strana OĽaNO. Plne tolerujem výsledky volieb. Na svoje konanie majú kolegovia bez pochýb legitímne právo. Ja však žiadam, aby boli potom moje práva rovnako tolerované a aby ich uplatnenie nebolo považované za,,neposlušnosť” alebo nelojálnosť.

Nechcem byť ako Bugár

Prosím, skúste pochopiť aj moju pozíciu. Hlasovaním proti svojmu presvedčeniu, proti svojim verejným tvrdeniam, proti programu strany SaS by som úplne stratila tvár a nijak sa neodlišovala od tých politikov, ktorých som za takéto konanie v minulosti výdatne kritizovala. Veď uznajte, keby som teraz pod tlakom konala proti svojmu presvedčeniu a zásadám, akú by ste mali záruku, že tak nespravím aj v budúcnosti, kvôli niečomu, niekomu inému? Toto je čiara, za ktorú sama kôli sebe nechcem ísť.

Hlasovať teda nebudem nijako, pretože neexistuje možnosť, aby som volila tak, ako by som chcela. Teda podporiť vládu a zároveň nepodporiť súčasné znenie PVV.

Keby sa takto správali všetci, vláda by nevznikla

Áno, to je pravda. Na rovinu priznávam, že ak by sa na mojom hlase lámala podpora vláde, ak by existoval takýto naliehavý „vyšší princíp“, tak by som sa rozhodla inak. Ten ale neexistuje a jediné čo sa stane je, že PVV dostane o jeden hlas menej.

Vládu podporujem

V mojom rozhodnutí nie je žiadny postranný úmysel, ani nejdem proti PVV alebo proti vláde. Využila som iba svoje právo poslankyne NR SR. Vládnu koalíciu plne podporujem a ako poslankyňa za stranu SaS podporujem aj princípy, na základe ktorých vznikla.