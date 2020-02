Pozrite si zoznam káuz vlád Smeru za 7 miliárd. Nenechajte sa kúpiť omrvinkami.

13.12.2013

Transpetrol si dáva robiť web za 47-tisíc eur

Štátny Transpetrol si dal spraviť 5x predražený web firme blízkej Smeru. Všetky tie úpravy by mohli stáť maximálne desaťtisíc eur a ešte by to bol veľmi dobrý zárobok. Dalo by sa to spraviť ešte zhruba o polovicu až tretinu lacnejšie

36 800