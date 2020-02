Igor neblázni

Mám rada Igora Matoviča, mám rada Oľano a myslím si, že percentá, ktoré im predpovedajú prieskumy sú zaslúžené. Ale...

V politike existujú dva spôsoby riešenia problémov. Ten jednoduchší je vymyslieť nejaké atraktívne, ale čiastkové opatrenie, ktoré síce dobre znie, ale problém skutočne nevyrieši. Druhá možnosť je prísť s komplexným a účinným riešením, ktoré je však väčšinou nudné a nie vždy populárne. Najväčšou silou, ale zároveň aj prekliatím SaS je, že my ideme vždy tou druhou cestou.

Skvelým príkladom je reforma zdravotníctva a konkrétne riešenie dlhých čakacích listín na zákroky. Igor Matovič prišiel s nápadom operovať všetkých onkologických pacientov do 14 dní. Inak, prečo nie hneď do 7? Alebo rovno do 3 dní? Na prvý pohľad to znie veľmi dobre, neviem si predstaviť nikoho, kto by hlasoval proti. Akurát je to príklad až cynického populizmu a úplne mimo skutočných problémov pacientov v slovenskom zdravotníctve.

Prečo cynický populizmus?

Hneď na úvod poviem, že aj náš zdravotnícky program v bode 14 hovorí, že: “Po prekročení čakacej doby uvedenej v nároku bude poisťovňa povinná uhradiť plnú cenu liečby kdekoľvek v EU.” S touto časťou teda nemáme žiadny problém, lebo je v našom programe už vyše 3 roky. Teraz však prichádza veľké ALE.

V prvom rade je nutné povedať, že aj dnes sa akútne onkologické stavy operujú hneď, ak je to potrebné tak aj v priebehu hodín. Problémom je skôr čas na ceste medzi všeobecným lekárom, špecialistom a nemocnicou, kým sa vôbec pacient diagnostikuje.

Jednym pridáš viac ako treba, iným bude fatálne chýbať

Operácia do 14 dní plošne pre všetkých onkopacientov (napr. aj pre tých s nezhubným ochorením, čo s leukemikmi?) teda nerieši hlavný problém a nemuselo by sa vo všetkých prípadoch stihnúť z dôvodu, že treba urobiť predoperačné vyšetrenia, pacient nemusí byt v stave vhodnom na operáciu, bude treba viac lekárov aj operačných sál. To by malo za následok, že sa termín nestihne a že poisťovne by museli z odvodov ľudí platiť drahú liečbu v zahraničí.

Ak sa to preženie, tieto prostriedky budú potom chýbať pacientom inde, kde sa nedostanú k vyšetreniu alebo k lieku, lebo na to nebudú peniaze. Na takúto povrchnosť, aj keď dobre mienenú, v konečnom dôsledku doplatia samotní poistenci a celý zdravotný systém.

Ako vyriešiť problém s čakačkami naozaj?

V prvom rade je nepochopiteľné, prečo sa OĽANO zameriava iba na onkologických pacientov. Ostatní pacienti s inými diagnózami sú už nedôležití a môžu čakať mesiace na operáciu? Prečo len onkopacienti majú právo na zahraničnú liečbu a nie napríklad ľudia s chorým srdcom?

V SaS máme pripravenú komplexnú reformu zdravotníctva, ktorá problém s dlhými čakacími listinami rieši komplexne a hlavne účinne pre všetkých:

1. V prvom rade zadefinujeme rovnaký nárok na zdravotnú starostlivosť pre každého pacienta bez rozdielu v príjmoch či známostiach. Hradený bude úplne alebo čiastočne z verejného zdravotného poistenia. Žiadne zvýhodňovanie a bude jasné, na čo má každý pacient právo. Tento nárok bude v sebe obsahovať aj maximálne čakacie doby, či dojazdové časy pre jednotlivé druhy výkonov.

2. Dokončíme štandardné záväzné diagnostické a terapeutické postupy, pričom využijeme zahraničné a doteraz vytvorené guidelines do maximálnej možnej miery. V týchto postupoch bude tiež jasne napísané, ako je to s časovou dostupnosťou.

3. Zdravotná poisťovňa bude povinná zabezpečiť dostatok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, aby bola dodržaná čakacia lehota stanovená v nároku. Dostatok lekárov na území SR v danej špecializácii budeme sledovať cez mapu dostupnosti lekárov.

4. Po prekročení čakacej doby uvedenej v nároku bude poisťovňa povinná uhradiť plnú cenu liečby kdekoľvek v EÚ.

Rozumiem Igorovi Matovičovi

Ale namiesto prázdnych rečí treba nastaviť systém tak, aby fungoval pre všetkých, vo všetkých fázach a aby bol za celý proces niekto zodpovedný. Inak dosiahneme len prehĺbenie problémov a frustráciu. Podľa nás má mať každá diagnóza svoje termíny, niektorá dlhšie, niektorá kratšie, podľa medicínskej opodstatnenosti. No ani jedna nemá byť uprednostnená na úkor ostatných.

Rovnaká anketa trochu inak

O tom, ako nevyzreté je podmieňovať vyslovene škodlivými opatreniami vznik vlády, nemusím ani hovoriť. Stačí, ak by sme aj my v SaS urobili anketu, ktorú vymyslel môj kolega Peťo Cmorej:

1. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť politikov?

- Nie, lebo už je. Stačí dodržiavať zákony a dať na správne miesta čestných ľudí. Richard ti to už vysvetlil Igor.

- Áno, raz nestačí, treba to zdupľovať.

2. Súhlasíte s tým, aby zdravotná poisťovňa musela pacientovi s podozrením na nádorové ochorenie zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie operácie klinickým onkológom? Inak preplatí operáciu v ľubovoľnej krajine v EÚ.

- Nie, chceme aby poisťovne dodržiavali čakacie lehoty pre všetky operácie, inak zaplatia zákrok v zahraničí.

- Áno, aj keby mu zdravú nohu nakoniec operovali.

3. Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého mesiaca tehotenstva?

- Nie, radšej slušnú materskú celé tri roky a aj pre 20 tisíc žien ročne, ktoré dnes materskú nedostanú (SaS - Odvoddový bonus)

- Áno, 6 rôznych dávok v materstve nestačí, vymyslime siedmu. Čím viac dávok, tým viac Adidas!

4. Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných volieb, získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?

- Nie, postačí mi deň dovolenky navyše ako navrhuje SaS.

- Áno, ale iba keď bude moja účasť zaznamenaná v čipe na tele, inak bude stáť taký informačný systém zase miliardu.

...

a končiť by sa to mohlo bonusovou otázkou:

Súhlasíte s tým, aby Igor Matovič ohrozoval zmenu na Slovensku netransparentnou anketou, ktorú kladie ako podmienku svojím budúcim koaličným partnerom?

- Áno

- Nie

Poďme sa rozprávať a dohodnúť, nie vydierať nedomyslenými, aj keď dobre mienenými opatreniami. Igor neblázni.

Volám sa Janka Cigániková, som tímlíderkou SaS pre zdravotníctvo a spolu s kolegami bojujeme v parlamente za to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Na Facebooku ma môžete sledovať TU a na Instagrame TU.

Ak sa vám text páčil, podporte ho zvýšením karmy pod blogom, zvýšite tak jeho čítanosť. Ďakujem.