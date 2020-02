Voliť Kotlebu je hlúpe. A životu nebezpečné.

Veľa sa dnes hovorí o hrozbe ĽSNS, o ich fašistických výrokoch, kriminálnikoch na kandidátke, o asociáloch a osadníkoch, či ich falošnom strašení migrantmi. Menej sa však poukazuje na to, ...

... že kotlebovci sú nielen extrémisti, ale hlavne sú absolútne mimo akejkoľvek reality problémov, ktoré na Slovensku máme. Tak napríklad zdravotníctvo.

Skutočné problémy slovenského zdravotníctva

Ak porovnáme výsledky nášho zdravotníctva s výsledkami iných krajín, tak nám jednoznačne vychádza, že:

a) Ľudia na Slovensku zomierajú skôr

- stredná dĺžka dožitia je o 4 roky menej ako priemer EÚ

b) Na to, koľko dávame do zdravotníctva peňazí, nám umiera priveľa ľudí

- Iné krajiny dokazujú, že za menej peňazí sa dá lepšie liečiť. Neexistuje v rámci OECD krajina, ktorá dáva na zdravotnú starostlivosť toľko peňazí, ako my a zomiera jej tak veľa ľudí.

Výdavky Vs úmrtia (Eurostat)

- Ak by sme mali lepšiu prevenciu a systém by fungoval aspoň na úrovni priemeru EU, zomrelo by nám o vyše 11000 ľudí menej

- Ak by sme mali dostupnosť ZS na úrovni priemeru EU, zomrelo by nám približne o 8000 ľudí menej

- Hlavné príčiny úmrtí - rakovina, kardiovaskulárne ochorenia

c) Sme chorejší ako priemer EÚ, pritom chodíme viac lekárovi a na lieky míňanie 1/3 výdavkov na ZS (tiež viac ako priemer EÚ)

- Keď sa toľko liečime a berieme toľko liekov, ako je možné, že sme takí chorí?

d) Nekvalitný život dôchodcov

- Naši dôchodcovia žijú síce o 4 roky dlhšie ako v roku 2000, ale ľudia nad 65 majú ochorenia a postihnutia viac ako je priemer EÚ

- Zároveň pre nich nemáme lôžka a zariadenia, ani personál. Kvalita ich života je hrôzostrašná a nakoniec zomierajú opustení, v tme, strachu a v ponižujúcich podmienkach. (pomohla by stratifikácia ale kotlebovci sú proti)

e) Nemocnice v dezolátnom stave, podfinancované ambulancie

- najmä internistické klastre ako neurológia, geriatria, nefrológia a iné, kde sa nepoužíva dominantne nejaký prístroj na vyšetrenie, ktorý by sa dal „nabodovať“

- všetko čo je pediatrické má problém (pediatrická reumatológia, chirurgia a pod).

g) Málo lekárov v regiónoch – BA kraj má viac lekárov ako celý zvyšok krajiny

- Lekárov v rozľahlých regiónoch je trikrát menej na 1000 obyvateľov, ako v koncentrovanej BA

Rozloženie lekárov na Slovensku (NCHI)

Riešenia

Je toho veľa. Všetky opatrenia nájdete v našom zdravotníckom programe, ktorý sme spolu s ľuďmi z praxe písali vyše 3 roky. Tu vypichnem len niektoré:

- dôraz na prevenciu (pravidelne screeningy), obmedziť nehospodárnosť, plytvanie a zabrániť klientelizmu a rozkrádaniu, dôsledný plán pre rakovinové ochorenia, dokončiť chýbajúce štandardizované postupy, stanoviť chýbajúci nárok pacienta, určiť maximálne čakacie doby, reforma nemocničnej aj ambulantej siete, tlak na poisťovne, zabrániť poisťovniam vyplácať si zisk z peňazí určených na ZS, zlepšiť vykazovanie, zlepšiť kontrolu finančných tokov, zlepšiť kontrolu indikačných obmedzení v rámci e-Zdravia, zlepšiť benchmark medzi jednotlivými poskytovateľmi ZS, rada opatrení na udržanie zdravotníckeho personálu na SK, zjednodušenie podmienok pre vstup zahraničných kvalitných zdravotníkov, riadiť nemocnice ako sieť, odmeniť občanov starajúcich sa o vlastné zdravie nižším poistným,...

A čo rieši ĽSNS?

Tu je ich ,,program“, ktorý predčil moje najhoršie očakávania:

1. Boj proti povinnému očkovaniu

Stovky až tisícky štúdií dokázali, že prínosy očkovania pre spoločnosť sú ďaleko vyššie ako potenciálne (a viackrát vyvrátené) riziká. Napriek tomu kotlebovci vytiahli do boja proti povinnému očkovaniu a považujú to za jednu z priorít svoja zdravotníckeho programu. Teda namiesto toho, aby riešili vysoký počet zbytočných úmrtí, sa vlastne ešte snažia ich číslo zvýšiť.

2. Žiadna zdravotná starostlivosť pre migrantov

Tento bod je zábavný z dvoch dôvodov. V prvom rade na Slovensku takmer žiadnych migrantov nemáme. Veď kto by sa chcel nasťahovať do krajiny, v ktorej dlhé roky vládne smerácka mafia, ktorá občanom nedokáže zabezpečiť aspoň základné verejné služby ako diaľnice, dobré školy a fungujúce nemocnice.

Druhý krát sa chytíte za hlavu, keď si uvedomíte, že fakt, že by malo ministerstvo zdravotníctva poskytovať migrantom zdravotnú starostlivosť zadarmo, je vlastne dávno vyvrátený hoax. Nie je to pravda a ani nikdy nebola, čo nájdete po pár sekundách googlenia (https://domov.sme.sk/c/22144573/hoax-migranti-lekarska-starostlivost-zadarmo-Slovensko.html). Napriek tomu to majú stále v “programe”.



3. Ponechať rizikové oddelenia

Chcú za každú cenu zabrániť zatváraniu oddelení v nemocniciach. Na prvý pohľad to znie dobre, ale iba do momentu, keď si uvedomíte, že na Slovensku máme množstvo oddelení, ktoré vykonávajú tak malý počet výkonov a majú taký nedostatok personálu, že sú pre pacientov doslova rizikové.

Ako príklad uvádzajú zatvorenie pôrodnice v nemocnici Penty vo Svidníku. Pritom, toto konkrétne oddelenie bolo z hľadiska nízkeho počtu zákrokov už niekoľko rokov na odpis. Miesto toho, aby tie deti a matky chránili a vysvetlili im, že pre nich je bezpečnejšie ísť k skúsenejšiemu lekárovi, tak si na takýchto tragédiách robia kampaň.

4. Zákaz potratov

Zabrániť ženám v ich slobodnom a často veľmi ťažkom rozhodnutí a vydávať to ako opatrenie pre zlepšenie zdravotníctva môžu len ignoranti. Je to ťažká téma, ale nech ste na akejkoľvek názorovej strane, uznáte že má viac s náboženstvom ako so zdravotníctvom.

Aj keď, ak vezmeme do úvahy, že ženy by následne tieto zákroky podstupovali ilegálne alebo niekde v zahraničí, vyjde nám, že toto opatrenie ešte ďalej zvyšuje potenciálne riziká pre slovenské pacientky.

Okrem týchto opatrení nájdete v ich zdravotníckom programe menšie šplechy ako napríklad, že chcú uvádzať na etikete výrobku, že ide o geneticky modifikovanú potravinu (GMO). Zaujímavé, až na to, že táto povinnosť bola aj doteraz, oni by len zväčšovali písmo na obale. To len na dokreslenie mentálnej chudoby ich programu.

Nula

Ak by kotlebovci mohli realizovať svoj program, zachránia presne NULA slovenských pacientov od odvrátiteľných a zbytočných úmrtí, ktorým čelia dnes. Niektoré ich opatrenia toto číslo ešte dokonca zvýšia a sú výrazne nebezpečné pre spoločnosť ako takú.

Ďalšie zbytočné úmrtia mám a otcov slovenských rodín na diagnózy ako infarkt či rakovina, ohrozenie najmenších detí chorobami, na ktoré už dávno máme vakcíny a kriminalizovanie žien. To je program ĽSNS pre zdravotníctvo. Riešenia reálnych problémov žiadne.

Voliť Kotlebu, lebo som naštvaný na slovenských politikov, je ako ísť sa napiť záchodovej vody po krčmárovej veľkej potrebe, pretože v krčme Vám nenačapovali dobré pivo. Je to hlúpe, zdraviu škodlivé, nebezpečné a nechutné.

PS: Keďže viem aká spŕška primitívnych osobných útokov sa zvykne spustiť na každého, kto si dovolí povedať nahlas svoj názor na kotlebovcov, pre skrátenie debaty pridávam rovno link na pár odpovedí k mojej osobe: https://www.ciganikova.sk/faq/

Volám sa Janka Cigániková, som tímlíderkou SaS pre zdravotníctvo a spolu s kolegami bojujeme v parlamente za to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Na Facebooku ma môžete sledovať TU a na Instagrame TU.

Ak sa vám text páčil, podporte ho zvýšením karmy pod blogom, zvýšite tak jeho čítanosť. Ďakujem.