1144 = 400 + (cca 16/mesiac). Toto dokážu pochopiť len ozajstní frajeri

Voliči programy strán nečítajú. Mali by si ale byť aspoň istí, že strana, ktorú volia, má dobrý a realizovateľný program. A mal by to o nej hovoriť aj niekto iný, okrem strany samotnej.

Strana bez programu je totiž rovnakým podvodníkom, ako automobilka bez nákresov áut (© Eugen Jurzyca). Nevie čo má robiť, kde, ani kedy, v akom poradí a na prvej závade veľmi ľahko stroskotá. Deň po voľbách sa len začne orientovať, spisovať, uvažovať a plánovať. Takto zabije prvé dva - tri roky vlády a reálne zmeny k lepšiemu nestihne. Ďalší premárnený čas.

My sme si celé prípravné štádium poctivo prešli už pred voľbami a v siedmych celkoch sme predstavili najobsažnejší program v histórii SR. Hovoríme pravdu, hovoríme na rovinu. Preto v našich 1144 riešeniach zrejme nájdete aj tie menej populárne, aj také, s ktorými nebudete na 100% súhlasiť. Nezabúdajte ale, nehľadáte dokonalú zhodu ako keď si hľadáte životného partnera. Hľadáte dopravný prostriedok, ktorým sa dostanete najbližšie k cieľovej destinácii. Program SaS nás všetkých dopraví do krajiny, kde sa oplatí pracovať, podnikať a žiť.

Ako to chceme stihnúť

Ak sa pozrieme späť, do predchádzajúcich volebných období, program SaS bol nezávislými analytikmi zakaždým vyhodnotený, ako najlepší. Je to hlavne z toho dôvodu, že v našom programe nenájdete všeobjímajúce frázy, ktoré nám sľubujú, že všetko budeme mať zadarmo a nemusíme nič robiť. SaS ponúka reálne riešenia, ktoré sú jasné, premyslené a fungujúce. A to najdôležitejšie – v praxi realizovateľné.

Niekto si môže položiť otázku, ako to chceme všetko stihnúť, veď to vychádza približne 1 riešenie na každý deň. Z našich 1144 riešení: 366 odbúrava byrokraciu, 344 znižuje korupciu, 671 nespôsobuje výpadok vo verejných financiách a 576 je možné realizovať ihneď. 400 riešení (viac ako 1/3 z nášho programu) je takých, ktoré sa dajú urobiť hneď (napr. odstrániť rôzne nezmyselné regulácie) a zároveň nemajú dopad na štátny rozpočet. Tieto predložíme hneď na začiatku a na ostatné máme 4 roky.

Bu-bu-bu

Mnoho politikov zavádza občanov s tým, že všetky sociálne opatrenia, ktoré doteraz ,,urobili“ pre nich, by sme chceli zrušiť. Nie je to tak. Nebudeme ich rušiť, iba tie najväčšie hlúposti nahradíme rozumnými riešeniami.

Napríklad obedy zadarmo nahradíme vyšším príspevkom pre rodiča, ktorý sám rozhodne, ako peniaze použije. Či kúpi dieťaťu obedy, alebo sa naje doma a kúpi mu čižmy na zimu. Vlaky zadarmo upravíme tak, že už nebudú zadarmo, ale študenti a dôchodcovia budú cestovať s výraznou zľavou. Miesto 5 eur tak lístok bude stáť 1 euro. Obmedzí sa tak nezmyselné plytvanie a navyše, zostane aj na zľavy pre tých študentov a dôchodcov, ktorí cestujú autobusmi.

234 riešení pre kvalitnú starostlivosť

Zdravotníctvo je jednou z našich kľúčových oblastí. Spolu s kolegami a zdravotníckymi odborníkmi sme venovali množstvo času tomu, aby sme dali dokopy riešenia, prostredníctvom ktorých zmeníme od základov fungovanie slovenského zdravotníctva. Spokojní budú nielen pacienti, ale i zdravotnícky personál. Spísali sme 234 opatrení, ktoré sa dotýkajú nielen zdravotníctva, ale i ďalších oblastí (dlhodobá starostlivosť, sociálne veci a pod.). Do zdravotníctva prinesú zemetrasenie, na konci ktorého bude kvalitnejšie a moderné zdravotníctvo.

Sloboda, solidarita a zdravý rozum

sú základné hodnoty strany SaS. Ľudom, ktorí sami najlepšie vedia riadiť svoj život, chceme dať slobodu, aby im štát prestal hádzať polená pod nohy a aby mali čo najviac a najlepších možností. Pracujúcim, chceme brať čo najmenej z ich výplat. O slabých a odkázaných, aj o našu budúcnosť, naše deti, sa postaráme.

SaS je pripravená prevziať zodpovednosť za Slovensko, pretože má:

✓HODNOTY A VÍZIU

✓PREMYSLENÉ RIEŠENIA

✓ODBORNÍKOV A ČESTNÝCH ĽUDÍ

✓VYBUDOVANÉ REGIÓNY

✓POCTIVÉ FINANCOVANIE

✓DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

12 rokov je dlhá doba, počas ktorej naša krajina stagnovala (ak nie upadala). Samozrejme uvedomujeme si, že aj my máme chyby (veď kto ich nemá), ale nemáme žiadne korupčné kauzy a svoju robotu si robíme vždy poctivo. Kontinuálne, bez ohľadu na volebné cykly a módne vlny. Pod tlakom nezradíme, neotočíme. Sme tu už viac ako desať rokov. Sme pripravení.

Je čas posunúť Slovensko ďalej. Vieme ako na to.

